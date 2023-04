Pupo: canzoni, moglie, figlie e vero nome del cantante

Pupo, vero nome Enzo Ghinazzi, è nato l’11 settembre 1955 a Ponticino in provincia di Arezzo. Cantante e conduttore italiano molto famoso negli anni ’80, tra i suoi brani più celebri ci sono Gelato al cioccolato e Su di noi.

Pupo: biografia e carriera

Nato da papà postino e mamma casalinga, entrambi con la passione del canto, si avvicina alla musica sin da giovanissimo. Il suo esordio come cantautore avviene con la casa discografica Baby Records, per la quale incide Ti scriverò. Sarà la stessa etichetta a scegliere per lui il nome d’arte Pupo, che al cantante, come ha più volte dichiarato, non è mai piaciuto. Nel 1976 pubblica il suo primo album, Come sei bella, a cui faranno seguito Ciao, Sempre tu e Forse. Ma il vero successo arriva nel 1979 con il brano Gelato al cioccolato, scritto per lui da Cristiano Malgioglio. La canzone ebbe uno strepitoso successo in Italia ed all’estero e impose Pupo nella scena musicale in paesi come l’America Latina e la Russia.

Il grande successo di Gelato a cioccolato spinse il cantante toscano direttamente sul palco dell’Ariston dove presentò, nello stesso anno, il brano Su di noi, piazzandosi al terzo posto. L’anno successivo partecipa di nuovo a Sanremo ma in veste di autore, scrivendo per i Ricchi e Poveri Sarà perché ti amo. A questi successi seguirono altre grandi hit come Firenze Santa Maria Novella, Cosa Farai, Lo devo solo a te, Lidia a Mosca.

La dipendenza dal gioco d’azzardo e la rinascita

Ma negli anni ’90, per il cantautore, inizia un periodo buio a causa della sua dipendenza dal gioco. Pupo si allontana dal mondo dello spettacolo arrivando quasi ad un gesto estremo e riesce a rialzarsi grazie alla televisione. Spesso ospite di Maurizio Costanzo, dopo qualche tempo arriva alla co-conduzione di Domenica In e de Il nuovo Cantagiro. Nel 1992 ritorna a Sanremo con La mia preghiera e ricomincia con i tour mondiali. Le sue canzoni vengono tradotte in tedesco, francese, inglese, spagnolo e nel 2005 gli viene affidato per la prima volta un programma tutto suo, il quiz Il malloppo, al quale seguiranno, sempre per Rai 1, Affari tuoi, Chi fermerà la musica e Reazione a catena.

Nel 2010 fa parlare di sé partecipando al Festival con un brano, Italia amore mio, insieme ad Emanuele Filiberto di Savoia e al tenore Luca Canonici. Il brano arriva secondo scatenando molte polemiche e i fischi del pubblico in sala. Ma questa discussa partecipazione a Sanremo rilancia il cantante non solo nel mondo musicale ma anche televisivo. Partecipa infatti a Quelli che il calcio come inviato da Firenze per seguire la Fiorentina e nel 2005 diventa l’inviato dal Brasile, per il reality La fattoria. Nel 2018 è tornato in tv nel programma televisivo Le Iene, nel 2019 conduce il programma di cucina Pupo & Fornelli per Sky mentre dall’anno successivo è stato opinionista del Grande Fratello Vip su Canale 5 insieme a Wanda Nara e poi Antonella Elia.

Pupo: moglie, figlie e amante

Nella sua vita e nella sua carriera Pupo ha alternato successi musicali ad eccessi e sregolatezze: uno spirito libero che l’ha spinto, anche per la sua vita sentimentale, a scelte non comuni. A vent’anni, nel 1975, dopo aver abbandonato gli studi per il servizio militare si è sposato con Anna Ghinazzi, ancora sua moglie, e dalla loro unione sono nate Ilaria e Clara. Ma le due ragazze non sono le uniche figlie di Pupo. Il cantante ne ha avuta una terza, Valentina, nata da una relazione con una fan. Oltre alla moglie, nel 1989 l’artista ha iniziato una storia d’amore con la manager Patricia Abati. Nonostante anche la donna sia sposata, il loro legame è sempre stato pubblico e continua tuttora, accettato da entrambe le donne.