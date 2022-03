La Pupa e il Secchione oggi 29 Marzo 2022 su Italia 1: i concorrenti e le anticipazioni della terza puntata

Terzo appuntamento stasera 29 marzo, alle 21,20 su Italia1, con La Pupa e il Secchione Show, reality condotto da Barbara D’Urso. Al centro del programma due mondi diametralmente opposti. Da un lato infatti ci saranno i “secchioni” e le “secchione” con le loro qualifiche in diverse discipline, dall’altro spazio a pupi e pupe, persone dedite soprattutto alla cura estetica e al divertimento. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play. Qui, dalle 20,30 spazio anche al Pupa Party, esclusiva online con Dayane Mello e Andrea Dianetti in collegamento con i protagonisti.

La Pupa e il Secchione Show: le anticipazioni della puntata stasera 29 marzo 2022 su Italia 1

La terza puntata de La Pupa e il Secchione Show partirà subito con una grande novità. Dopo l’addio di Flavia Vento dopo soli otto giorni, il reality di Barbara D’Urso è pronto ad accogliere Elena Morali, il cui ingresso promette di scatenare il caos fra i concorrenti. In studio, in veste di “Pupa per una sera” ci sarà invece Clizia Incorvaia, neomamma del piccolo Gabriele Ciavarro avuto dal compagno Paolo. La sua presenza risulterà fondamentale per lo sviluppo della trasmissione, dato che il suo voto si sommerà a quello degli altri tre giudici. Presenti infatti anche Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

… ebbene sì, Flavia Vento ha battuto il suo stesso record. 🫣⁰⁰Ne saprete di più a #LaPupaeilSecchioneShow… Domani in prima serata su #Italia1 ed in streaming su Mediaset Infinity! 👀 pic.twitter.com/39ELlVZF5j — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 28, 2022

Barbara D’Urso accoglierà a La Pupa e il Secchione Show anche Guenda Goria, che sarà protagonista di un nuovo doppio confronto. Nel primo se la vedrà con Mila Suarez, su cui pende l’accusa di aver sedotto il secchione Mirko, fidanzato di Guenda. Nel secondo confronto invece si vedrà contrapposta alla pupa Vera Miales, fidanzata di suo padre Amedeo Goria che sta instaurando un legame forte con il suo secchione, l’ex campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi. Infine, Gianmarco Onestini e Francesco Chiofalo avranno un duro scontro. Una pupa, di cui non è stato rivelato il nome, invece racconterà un toccante episodio della sua infanzia, prima che abbiano inizio le consuete prove che porteranno alla prima eliminazione dell’anno.

La Pupa e il Secchione: come funziona e chi sono i concorrenti della trasmissione

Stasera 29 marzo andrà in onda la terza delle otto puntate de La Pupa e il Secchione Show. Protagonisti sono 22 concorrenti suddivisi equamente fra pupi e secchioni di entrambi i sessi. Divisi in 11 coppie, i vari partecipanti dovranno condividere esperienze e conoscenza al fine di raggiungere un compromesso e ottenere il delicato equilibrio di coppia. Secchione e secchioni cercheranno di trasmettere alla controparte un po’ della loro cultura, sperando di coinvolgerla nello studio. D’altro canto, pupi e pupe proveranno a inserire i partner nella vita mondana cui sembrano essere totalmente avulsi. In due mesi affronteranno anche diverse prove di coraggio e cultura generale, sottoponendosi al giudizio in studio.

Tra i concorrenti figurano personaggi noti come influencer, star del web e della tv oltre a persone prima sconosciute, che proprio grazie alla trasmissione hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra. Per quanto riguarda le pupe ci sono le showgirl Elena Morali e Paola Caruso, la top model Mila Suarez, le modelle Asia Valente e Nicole Di Mario, la cubista Emy Buono, la ragazza immagine Laura Comaschi, le influencer Vera Miales e Maria Laura De Vitiis. Fra i secchioni figurano l’ex campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi, il papirologo Aristide Malnati, lo studente di giurisprudenza Gianmarco Onestini, il videomaker Mirko Gancitano, il biologo Alessandro De Meo e l’insegnante Orlando Puoti. Le secchione vedono invece la partecipazione dell’insegnante Annaclara Hellwig, della programmatrice videoludica Ilaria Bruni e della studentessa di scienze politiche Valentina Matteucci. I pupi invece sono lo youtube Denis Dosio, il bodybuilder Alessandro Tripi, il personal trainer Francesco Chiofalo.