Puoi baciare lo sposo stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Alessandro Genovesi dirige Salvatore Esposito e Cristiano Caccamo in Puoi baciare lo sposo, commedia del 2018 in onda stasera 7 febbraio, alle 21.45 su Canale 5. La trama si concentra su una coppia gay prossima al matrimonio. Per via di malintesi e fraintendimenti, però ottenere la benedizione dei genitori sarà molto più difficile del previsto. Nel cast Dino Abbrescia, Diana del Bufalo, Diego Abatantuono e Monica Guerritore. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

Puoi baciare lo sposo, trama e cast del film stasera 7 febbraio 2023 su Canale 5

Protagonisti del film sono Antonio (Cristiano Caccamo) e Paolo (Salvatore Esposito), coppia omosessuale che conduce una vita felice a Berlino. Quando il primo, nel pieno di una dichiarazione d’amore, chiede al secondo di sposarlo, si trova di fronte a uno step che aveva a lungo rimandato: dire la verità ai familiari. I due partono dunque per Civita di Bagnoregio, dove vivono Anna (Monica Guerritore) e Roberto (Diego Abatantuono), un sindaco progressista che ha fatto dell’integrazione e dell’accoglienza i cardini della sua campagna elettorale. Con Antonio e Paolo parte anche Benedetta (Diana del Bufalo), proprietaria della loro casa a Berlino. Si unisce a loro persino Donato (Dino Abbrescia), nuovo coinquilino della coppia, che è stato ripudiato da moglie e figlia poiché amante del crossdressing.

Giunti nel piccolo paese del viterbese, i due si stabiliscono a casa di Antonio che, senza perdere tempo, rivela ai suoi genitori di essere omosessuale e promesso sposo a Paolo. La madre Anna, che già sospettava tutto, acconsente di buon grado ma a patto di rispettare tre condizioni. Il matrimonio si dovrà tenere per forza a Civita di Bagnoregio alla presenza di tutta la cittadinanza e con officiante il sindaco in persona. Fra gli invitati dovrà esserci anche Vincenza (Rosaria d’Urso), madre di Paolo. Ad organizzare il tutto, infine, dovrà essere Enzo Miccio, il più famoso wedding planner d’Italia. Qualcosa però andrà storto e darà vita a una serie di eventi tragicomici che rischierà di mandare a monte non solo le nozze, ma persino la stessa relazione fra i due uomini.

Puoi baciare lo sposo, qualche curiosità sul film stasera 7 febbraio 2023 su Canale 5

Il film di Alessandro Genovesi è adattamento per il cinema di una commedia musicale del 2003 andata in scena a Broadway. Si tratta di My Big Gay Italian Wedding, opera di Anthony Wilkinson e David James Boy. Nel cast del film, accanto a Esposito e Caccamo, appare Enzo Miccio in persona, il re dei matrimoni nel nostro Paese, che recita un cameo nei panni di se stesso. Puoi baciare lo sposo è stato girato soprattutto a Civita, frazione del comune di Bagnoregio, paese natale di uno dei protagonisti. Altre location delle riprese sono state Canale Monterano, nella città metropolitana di Roma, e Berlino. Sbarcato in sala l’1 marzo 2018, al botteghino nazionale ha incassato circa 2.7 milioni di euro.