Punta Marina Terme: il Comune vuole far catturare i pavoni, ma è polemica

Punta Marina di Ravenna è alle prese con il caso pavoni. Sono troppo gli esemplari che scorrazzano liberi per le vie della località termale. E allora le autorità e il Comune ravennate hanno deciso di emanare un vero e proprio bando, volto alla loro cattura. Una decisione che ha scatenato le polemiche, come spesso accade in questi casi, soprattutto da parte delle associazioni animaliste. In tanti adesso si chiedono: cosa sarà degli animali dopo la cattura? Una vicenda molto simile a quanto accaduto con i daini poco distante dalla cittadina, nella pineta di Classe.

Oltre 100 esemplari di pavoni

Secondo quanto raccontano gli abitanti di Punta Marina Terme, in provincia di Ravenna, fino a una decina d’anni fa gli esemplari di pavoni stimati erano circa una trentina. Ma gli esemplari si sono riprodotti e ora potrebbero essere addirittura più di un centinaio. La prima a scendere in campo in loro difesa è stata l’associazione Clama-Ravenna, che ha attaccato il Comune per il bando sulla cattura e la delocalizzazione degli animali. Clama spiega che come per i daini «la cattura sarebbe a costo zero per gli operatori economici i quali, è evidente, dovranno trarre un guadagno da tali operazioni: viene richiesta infatti esperienza in ambito di allevamenti ornamentali e avicoli, altroché benessere animale». Ciò che propone l’associazione è di far sì che diventino, invece, un’attrazione turistica.

La pagina Facebook dedicata ai pavoni

Ma sono, come ormai spesso accade, i social ad alimentare le polemiche. In tanti si sono schierati contro l’idea della cattura mentre molti auspicano che quello che considerano un problema venga risolto. Su Facebook è nata anche una pagina interamente dedicata agli animali, dal titolo I pavoni di punta Marina Terme. E anche Clama-Ravenna sulla pagina ufficiale insiste: «Il nostro pensiero sui pavoni: “lasciamoli volteggiare” come cantava Renato Zero già nel lontano 1980». Intanto alcuni propongono di istituire gruppi Telegram e Whatsapp per scambiare foto e video di eventuali catture, per proteggere gli animali e denunciare maltrattamenti.