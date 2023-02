Mistero in Puglia: un quintale di Nutella scaduta dal 2021 abbandonato in un uliveto

La vicenda risale a una settimana fa e assume contorni misteriosi, come fosse un film: chi ha abbandonato un quintale di barattoli di Nutella tra gli ulivi della Valle d’Itria? La domanda se la pongono in tanti nel pugliese, tra Bari, Brindisi e Taranto. Il ritrovamento è stato raccontato in diretta da Michelangelo Schiavone, che lo scorso 7 febbraio ha provveduto a lanciare un messaggio: «Devo trovare il colpevole». A segnalare la presenza dei barattoli a poca distanza da Locorotondo sono stati i volontari dell’Unità interregionale di protezione ambientale Wardapark. Anche la Ferrero si è recata sul posto e ha promesso che tenterà di fare chiarezza risalendo ai lotti d’appartenenza.

Il post di Schiavone: «Sconcertato»

«Bene, il quintale di Nutella trovata nel bosco mi è andato proprio storto. Devo trovare il colpevole!», scrive Schiavone sul proprio profilo Facebook ufficiale. E il post prosegue: «Oggi mi hanno telefonato direttamente dalla Ferrero! Non credevo alle mie orecchie!

Al telefono ho trovato persone sconcertate quanto me. Sono determinati a trovare il loro cliente “incivile”. E non solo, si sono messi a disposizione per lo smaltimento nei prossimi giorni, gesti di azienda seria. Per arrivare a ciò sicuramente si è dato il giusto seguito alla notizia, grazie alla stampa locale e nazionale che ha a cuore le tematiche ambientali». La Ferrero, infatti, ha raggiunto gli uffici delle guardie ambientali: «Grazie per quello che fate e che avete fatto. Grazie per aver preso a cuore questa vicenda quanto noi. La Ferrero è un’azienda seria e non transige assolutamente su cose simili».

Wardapark racconta «L’inchiesta della nocciola»

Anche sulla pagina ufficiale di Wardapark si è parlato di quella che viene denominata «L’inchiesta della nocciola». L’enigma non è stato ancora risolto e i volontari si chiedono come sia stato possibile scaricare oltre cento chili di Nutella negli uliveti pugliesi. Intanto si godono un regalo che la stessa Ferrero ha fatto loro come piccola ricompensa.