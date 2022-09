Puglia, grido d’allarme delle stalle: rischiano la chiusura una su dieci

I giovani di Coldiretti lanciano l’allarme dalla Puglia. In tre anni nella Regione sono state chiuse ben 266 stalle, di cui 60 solo nella zona di Taranto. Un disastro per l’economia pugliese, con i giovani allevatori e produttori di mozzarelle, burrate, caciocavallo e pecorino a lanciare un vero e proprio grido d’allarme. E la situazione attuale, con la crisi generata dalla guerra in Ucraina e il caro energia, non fa altro che peggiorare il quadro complessivo, tanto che adesso un’azienda su dieci rischia di chiudere. Si tratta di circa l’8 per cento del totale.

L’allarme dalla Puglia: una stalla su dieci rischia di chiudere

I giovani di Coldiretti spiegano che l’otto per cento delle aziende, cioè una stalla su dieci, «è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività per l’esplosione dei costi con rischi per l’economia e l’occupazione ma anche per l’ambiente, la biodiversità e il patrimonio enogastronomico regionale». Il pericolo andrebbe a toccare vari ambiti, dal lavoro allo sviluppo, fino alla produzione territoriale, con a rischio gran parte dei prodotti tradizionali della Puglia derivati da latte e formaggi. Per Coldiretti Giovani Impresa di Taranto, come scrive Repubblica, «l’emergenza economica mette a rischio la stabilità della rete zootecnica è importante non solo per l’economia regionale ma ha una rilevanza sociale e ambientale perché quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e il degrado dei territori soprattutto in zone svantaggiate

Coldiretti: «2mila stalle producono 108mila tonnellate di latte»

Anche il direttore di Coldiretti Puglia, Pietro Piccioni, ha lanciato l’allarme e spiegato che bisogna salvaguardare «un sistema regionale composto da 2mila stalle da latte sopravvissute, che garantiscono una produzione di 108mila tonnellate di latte, che esprime un valore di oltre 130 milioni di euro e oltre 40mila tonnellate di formaggi, che alimenta una catena produttiva lattiero-casearia regionale ed impiega oltre seimila persone, fra occupati diretti e indotto, con una ricaduta positiva in termini di reddito e coesione sociale». E il patrimonio più a rischio è quello dei formaggi pugliesi. L’emergenza coinvolge, tra gli altri, «quattro formaggi Dop, la burrata di Andria Igp e 17 specialità riconosciute tradizionali dal Mipaaf, con le specialità come il canestrato leccese, il caciocavallo podolico dauno, il caciocavallo della Murgia». Si tratta di prodotti famosi in tutto il mondo.