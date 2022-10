Alla Pugacheva scompare dalla programmazione delle radio russe

Le canzoni di Alla Pugacheva sono scomparse dalle radio russe. Ufficialmente non si tratterebbe di censura come avevano insinuato alcuni media. Come riporta la Tass infatti la holding Russian Media Group avrebbe tolto l’artista dalla programmazione perché da tempo non pubblicava nuovi brani. Lo stesso è accaduto a Valery Meladze e ad altri cantanti. «Questo è il business e la politica della società», ha sottolineato il gruppo. Caso vuole però che Meladze fu uno dei primi cantanti a esprimersi contro l’invasione dell’Ucraina lo scorso febbraio e Pugacheva a settembre ha chiesto al ministero della Giustizia di essere considerata «agente straniero» dopo che suo marito, il popolare comico Maxim Galkin, era finito nella lista nera del Cremlino qualche giorno prima. Secondo il ministero della Giustizia, infatti lo showman era impegnato in attività politiche con denaro proveniente dall’Ucraina.

Il post di Pugacheva in solidarietà con il marito considerato «agente straniero»

Pugacheva, che nel 1997 rappresentò la Russia all’Eurovision, si era sempre tenuta lontana dalla politica. Dopo l’inizio della cosiddetta operazione militare speciale, con Galkin e i figli si era trasferita in Israele. Galkin ha passato l’estate in tournée in Israele e in Europa portando in scena show critici nei confronti della guerra e dei leader russi. Lo scorso agosto Pugacheva è rientrata in Russia, secondo i media di Stato per «mettere ordine nella testa». Il 18 settembre scorso ha pubblicato su Instagram una condanna alla guerra. «Per favore, includetemi tra gli agenti stranieri del mio amato Paese», si legge sul social, «dal momento che sono solidale con mio marito, un uomo onesto e sincero, un vero e incorruttibile patriota della Russia che vuole che la sua Patria prosperi in pace, con la libertà di parola, e vuole porre fine alla morte dei nostri ragazzi per obiettivi illusori». Secondo la 73enne l’invasione dell’Ucraina voluta da Vladimir Putin «ha trasformato la Russia in uno Stato emarginato e ha reso la vita difficile per cittadini».

LEGGI ANCHE: La campagna del Cremlino per screditare gli artisti contro la guerra