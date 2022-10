La pubblicità del pulito e l’inquinamento digitale che produciamo

Chi non ha un cane non se ne accorge. Bisogna infatti avere la consuetudine di portare il nostro animale da compagnia in passeggiata, tenendo spesso lo sguardo basso, per controllare lui che in genere ci precede, per notare l’incredibile numero di scontrini che la gente lascia cadere per terra. Dunque non è vero che i negozianti preferiscono il nero: sono moltissimi gli scontrini che rilasciano che, evidentemente, disperdiamo nell’ambiente, perché, riconosciamolo, è un’attesa insopportabile incrociare il prossimo cestino, o liberarsene una volta tornati a casa. Gli scontrini sono in competizione con i pacchetti di sigarette vuoti e i kleenex: anche questi se la giocano e forse vincono, perché i pacchetti di sigarette li facciamo anche volare dal finestrino aperto della nostra macchina in corsa oppure quando siamo fermi al semaforo, e i kleenex punteggiano con il loro biancore stropicciato chilometri di marciapiedi. Oggi guardiamo con infinita nostalgia a come eravamo prima dell’avvento della cultura digitale, ora che l’inquinamento si è spostato sui social, che contaminano ogni giorno il mondo con i nostri pensieri e con le nostre foto.

Per questo la spazzatura continua a invaderci, e in un certo senso ad affascinarci, soprattutto a Roma e a Napoli, ma anche al Nord c’è questo revival dell’analogico, c’è più soddisfazione nel lasciar cadere, come se non ce ne accorgessimo, lo scontrino e il fazzoletto a quattro strati: psicologicamente ci dà quella sensazione di liberazione e di pulito che non ci soddisfa nello stesso modo di quando consegniamo un nostro commento a Twitter: facciamo due docce al giorno, e, dopo il Covid, ci laviamo continuamente le mani, qualcosa di vuoto o di già usato sporca inutilmente le tasche, la borsa, la vaschetta dell’auto dove potrebbe essere appoggiato in attesa di essere smaltito nei bidoncini della raccolta differenziata. Siamo tutti rupofobici, terrorizzati dal sudicio su di noi e in casa nostra; in strada è diverso, non ci riguarda, paghiamo tasse salate al Comune, qualcuno che pulisce ci dovrà pur essere. Ci coglie un disturbo d’ansia all’idea di tenere in tasca o nel portafogli uno scontrino; noi esseri umani continuiamo a essere interessanti per questa capacità di distinguerci, di essere diversi uno dall’altro ma uniti indissolubilmente, di città in città, di regione in regione, di nazione in nazione da questa improrogabile necessità di disfarsi degli scontrini. Si espelle lo sporco, rinunciando a ucciderlo, direbbe Roland Barthes. Che abbiamo gettato la spugna da tempo su una serie di battaglie è ormai assodato: quella ecologica vive invece in questi anni una nuova entusiastica stagione, ma caricandosi di aspettative elevate, dandosi vasti programmi come obiettivo, puntando alto. Essendo soprattutto i giovani i nuovi combattenti per l’economia circolare, i Friday for Future assumono perfino il segno di una certa spiritualità, nella misura in cui lo spirito è ritenuto capace di ricavare molti e grandiosi effetti da poche e astratte cause, prese di petto soprattutto sui social, e tra le quali sembrano non rientrare i troppo materici scontrini, i pacchetti vuoti di sigarette e i kleenex.

Mettiamo ora che Procter & Gamble e Unilever, i due grandi promotori del pulito globale, smettano di bombardarci con quelle rappresentazioni epiche della lotta contro lo sporco che due detersivi al posto di uno possono finalmente vincere, e riscoprano la vecchia, cara, nostalgica “pubblicità progresso”, usando cioè i loro milionari budget marketing per dire qualcosa di interessante, per esempio che si salva il Pianeta se cominciamo prima a prenderci cura dei nostri disturbi, tra i quali quello di gettare un pezzetto di carta appallottolato per terra. E mettiamo che questa pubblicità del pulito profondo si incroci con quella di Telecom, Wind, Vodafone che, facendola finita finalmente di informarci su quanti giga ci regalano, si mettono a un tratto a dirci di fare un solo tweet al giorno, a postare una sola foto al mese su Instagram, un commento su Facebook ogni sei. Perché tra poco qualcuno ci rivelerà che rilasciare un tweet è come abbandonare una lattina di Coca Cola nel bosco, o un sacchetto di plastica in mare aperto, ci metterà davanti ai danni incalcolabili che l’inquinamento digitale produce, e non avremo ancora vinto la battaglia contro la spazzatura analogica: della quale continuiamo a postare immagini scandalizzate – come se i rifiuti per strada non fossimo noi ad abbandonarli e piovessero dal cielo (a volte accade anche questo, molti condomini sono senza ascensore, è una fatica inutile fare piani di scale per lasciare il sacchetto, quando può volare comodamente dalla finestra, beninteso quando sotto non sta passando nessuno) – immagini, dicevamo, che inquinano ulteriormente, facendo lavorare i grandi server che immagazzinano e processano l’assurda quantità di dati che, in tutto il mondo, produciamo. Cambia tutto e anche la pubblicità appare obsoleta: forse la lotta al kleenex sporco buttato per terra la salverà e le aziende proveranno la soddisfazione di non dissipare risorse ma di usarle per qualcosa di utile. Se ancora lanciamo un oggetto dal finestrino dell’auto o lo lasciamo cadere per terra, vuol dire che siamo molto indietro, che abbiamo bisogno di una rieducazione rigida, come in Cina, con dei maestrini che ci ripetono, tutti i santi giorni, le regole per non fare i furbi. Se lo facesse la pubblicità, probabilmente, smetteremmo di guardarla (e non è detto che anche questo non sia un male).