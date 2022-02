Il pub più antico del Regno Unito ha chiuso i battenti. Troppo gravi i problemi finanziari, acuiti ancora di più a seguito della pandemia. Lo Ye Olde Fighting Cocks, locale che prende il nome dai combattimenti fra galli molto popolari nel XIX secolo, ha annunciato venerdì su Facebook la chiusura ma ha ricevuto dozzine di messaggi da parte di clienti e fan. In risposta Mitchells & Butlers, birrificio proprietario del pub, ha subito annunciato di essere al lavoro per riaprirlo al più presto.

Il pub, aperto dal 793 d.C., si trova poco a sud di Londra

«Insieme alla mia squadra, ho provato di tutto per far andare avanti il ​​pub», ha scritto in un lungo post su Facebook il padrone di casa Christo Tofalli. «Gli ultimi anni, senza precedenti per la ristorazione, ci hanno sconfitto». L’uomo ha ricordato le condizioni estremamente difficili di un settore che già prima del Covid nuotava in cattive acque. L’Office for National Statistics del Regno Unito ha dichiarato che fra il 2008 e il 2018 hanno chiuso i battenti più di 11 mila pub, riducendo a quasi un quarto il totale nel Paese. Decisive le nuove abitudini dei cittadini, che preferiscono bere birra a casa piuttosto che nei caratteristici luoghi di ritrovo.

«Ho il cuore a pezzi, ma sono comunque orgoglioso di aver giocato una piccola parte nella storia del locale», ha continuato Tofalli. Lo Ye Olde Fighting Cocks, secondo il sito ufficiale, sarebbe attivo dal pieno Medioevo, avendo ospitato pellegrini e viandanti dal 793 d.C. Per questa ragione si era guadagnato il Guinness World Record come “pub più antico della Gran Bretagna”, riconoscimento ritirato nel 2000 per assenza di dati certi. La struttura principale del locale infatti sarebbe stata eretta “solo” nell’XI secolo in qualità di piccionaia prima di convertire l’attività in ristorazione. Record o meno, sono tanti gli aneddoti legati alla sua lunga storia. Un’etichetta sul muro esterno recita che vi avrebbe soggiornato persino il condottiero Oliver Cromwell durante la guerra civile inglese del Seicento.

Grazie ai tanti messaggi di fan e clienti, il pub potrebbe avere una speranza

Intervistato dalla Bbc, Tofalli ha però detto di aver ricevuto numerosissimi messaggi di sostegno da parte dei clienti in città e dai fan di tutto il mondo. «Non avevo mai visto nulla di simile», ha detto l’uomo. «Vedere l’impatto che abbiamo avuto sulle persone è sbalorditivo, abbiamo creato un’enorme famiglia». Sebbene Tofalli abbia detto che non ci sono chance affinché lui riprenda le redini del pub, potrebbe ancora esserci una speranza per la riapertura. Mitchells & Butlers, il birrificio che ne detiene la proprietà, ha detto di essere già al lavoro. «Possiamo rassicurare la gente del posto che questa non è la fine per lo Ye Olding Fighting Cocks», ha detto un portavoce dell’azienda alla Cnn. «Stiamo valutando tutte le opzioni per riaprire i battenti con una nuova gestione al più presto».

I pub rappresentano un’istituzione britannica da generazioni, tanto che il Regno Unito ne ospita alcuni che vantano storie e aneddoti unici. È il caso della taverna Prospect of Whitby di Londra che sorge lungo il Tamigi. Fondata nel 1520 e celebre come Devil’s Tavern (La taverna del diavolo), si dice fosse un covo di briganti e contrabbandieri che si guadagnavano da vivere vendendo i cadaveri che recuperavano tra le acque del fiume. Fra i clienti abituali anche lo scrittore Charles Dickens.