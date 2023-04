Psichiatra uccisa a Pisa, la zia di Seung: «Chiedo scusa alla famiglia»

Dopo la morte della psichiatra Barbara Capovani a Pisa, la zia di Paul Seung , il 35enne arrestato con l’accusa di averla aggredita e uccisa, ha voluto chiedere scusa alla famiglia della dottoressa. Lo ha fatto tramite il programma tv Storie italiane aggiungendo: «Certo che voglio chiedere scusa a questa famiglia. Solo Dio può farci qualcosa. Sono una mamma e così che Barbara aveva 3 figli. Sono tutti nelle mie preghiere, vorrei conoscere questi ragazzi. So che il mio è un gesto forte, ma sto male».

Psichiatra uccisa: la zia di Seung chiede scusa alla famiglia

La donna, durante la trasmissione in onda su Rai1 , ha proseguito: «Mio nipote? doveva essere curato. Non era mia sorella a poter fare qualcosa per lui, era lo Stato. Qualcuno deve intervenire in queste situazioni perché si verificano tutti i giorni. Qui si ammazza come se niente fosse. Mia sorella (sua madre) ha fatto di tutto per aiutarlo, ma lui non voleva vederla. Non stava bene e sua madre si era chiusa in se stessa. Si era allontanata anche da me». L’ultima volta che la donna avrebbe visto il nipote , prima dell’omicidio, era circa 15 giorni fa: «Era poco lontano da casa. Da qui passava per andare a prendere il treno. Viaggiava fino a Lucca, a Pisa ea Napoli. Restava per un periodo sotto osservazione e poi era libero di uscire e di andare dove preferiva».

L’aggressore era già noto alle forze dell’ordine

Seung , residente a Torre del Lago (Viareggio) era da tempo disoccupato. Già conosciuto alle forze dell’ordine per comportamenti borderline e lettere recapite a vari enti della Versilia nelle quali denunciava presunti complotti, è stato uno dei pazienti psichiatrici dell’ospedale Santa Chiara. L’aggressore aveva citato più volte la dottoressa aggredita davanti all’ospedale pisano, colpevolizzandola rispetto a vari complotti e addirittura guerre internazionali. L’uomo aveva precedenti per molestie su minori, aggressioni, denuncia.

Il saluto del dott. Faldini, Professore Ordinario di Ortopedia e Traumatologia