Un testimone avrebbe assistito alla scena

Il terribile gesto pare abbia tuttavia un testimone che avrebbe assistito alla scena prima della fuga dell’autore dell’aggressione, riferendo di aver sentito delle parole in italiano pronunciate dall’aggressore. Un particolare che potrebbe rivelarsi fondamentale per risalire all’identità dell’uomo. La dottoressa, dopo essere stata soccorsa in ambulanza, è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello.

Le sue condizioni, apparse fin da subito gravi, sono monitorate con prognosi riservata alla medicina d’urgenza. Sul posto è intervenuta la polizia con la squadra mobile e con la scientifica per svolgere i rilievi. Si attendono gli esiti dei filmati di tutte le telecamere della zona che saranno passate al vaglio, insieme alle testimonianze dei presenti nella zona attorno all’ora dell’aggressione.

Le parole del presidente della Regione Toscana

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato l’accaduto: «Spero venga al più presto arrestato l’ignobile aggressore e assicurato alla giustizia pagando per questo atto vigliacco e inaudito. Esprimendo il mio profondo dolore dico anche che dobbiamo fare tutti di più per tutelare i nostri operatori sanitari». Intanto è di qualche giorno fa l’allarme lanciato dai sindacati in rappresentanza dei medici, stanchi e preoccupati delle continue aggressioni al personale.