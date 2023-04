Psichiatra aggredita a Pisa, dichiarata la morte cerebrale: fermato un ex paziente

Nella tarda serata di ieri è stata dichiarata la morte cerebrale di Barbara Capovani, la psichiatra di Pisa aggredita da un suo ex paziente, Gianluca Paul Seung di 35 anni. Scattata subito la procedura per l’espianto degli organi della donna.

Psichiatra aggredita a Pisa: dichiarata la morte cerebrale

Due giorni fa l’uomo, vestito di nero e poi fuggito, ha aggredito e colpito alla testa Barbara fuori dal reparto di Psichiatria dell’Ospedale. La donna, ricoverata in gravi condizioni, è stata dichiarata morta dall’azienda ospedialiera pisana: «Si è conclusa alle 23:40 la procedura di accertamento di morte con criteri neurologici. Come già preannunciato nel precedente bollettino medico, si procederà alla donazione degli organi così come da volontà espressa in vita dalla Dr.ssa Capovani, condivisa dai familiari e autorizzata dal magistrato».

L’ex paziente invece si trova in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio premeditato. Quando gli agenti sono andati a prenderlo a casa, l’uomo ha tentato di sfuggire all’arresto. Dopo il decesso della psichiatra si dovrà rivedere anche l’ipotesi di reato a carico dell’uomo, da tentato omicidio premeditato a omicidio premeditato.

Il giorno prima dell’aggressione, Seung si era recato presso il reparto di Psichiatria territoriale di Pisa per chiedere di incontrare la professionista, senza però riuscirci. Il giorno dopo l’ha aggredita con un fendente mai ritrovato. Seung, secondo gli inquirenti, si è disfato anche dei vestiti che indossava al momento dell’aggressione della dottoressa. Gli investigatori pensano che il gesto compiuto dal giovane possa essere considerato premeditato e che l’uomo possa aver tentato l’agguato già dal giorno precedente (ma Barbara Capovani non c’era).

Chi è Gianluca Paul Seung

Il 35enne è originario di Viareggio e residente a Torre del Lago (Lucca). Dal 2019 era stato collocato in cura presso il Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Pisa. Dalle indagini è emerso che l’uomo «nutriva forti rancori nei confronti della dottoressa, che lo aveva avuto in cura in quell’anno, elementi che trovano conferma nell’analisi dei social media dell’indagato». Nel suo profilo Facebook Gianluca si definisce così: «Sono uno sciamano, mediatore fra invisibile e visibile, collego le dimensioni». Molti sono i post nei quali parla di tesi complottiste parlando della guerra in Ucraina, della massoneria, dalla Chiesa e se la prende con le amministrazioni comunali di Lucca e Viareggio.