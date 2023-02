PSG, l’ex Inter Hakimi accusato di violenza sessuale

Stando a quanto riportato da Le Parisien, il calciatore Achraf Hakimi è stato accusato di violenza sessuale da una giovane di Nogent-sur-Marne, comune a sud-est di Parigi. La ragazza, 23 anni, avrebbe raccontato di essere stata contattata via social da Hakimi a metà gennaio e di averlo poi raggiunto il 25 febbraio nella sua casa a Boulogne-Billancourt, dopo aver parlato a lungo con lui su Instagram. La giovane ha detto di essere arrivata a casa di Hakimi su un Uber prenotato dallo stesso giocatore: qui sarebbe stata poi pesantemente molestata.

L’arrivo a casa di Hakimi, la molestia e la fuga: il racconto

La ragazza ha raccontato che, una volta nell’abitazione, Hakimi l’avrebbe baciata sulla bocca, le avrebbe sollevato i vestiti, le avrebbe baciato il seno, nonostante le sue proteste. E il calciatore sarebbe andato anche oltre, prima della fuga della giovane che, una volta uscita dall’abitazione del giocatore marocchino, ha inviato un messaggio a un amico, che sarebbe corso a prenderla. Stando a quanto riferito, la 23enne aveva rifiutato di sporgere denuncia, ma tenuto conto della gravità dei fatti la segnalazione ha innescato un’indagine d’ufficio da parte della procura di Creteil.

LEGGI ANCHE: Dani Alves arrestato con l’accusa di violenza sessuale su una 23enne

Hakimi, infortunato, non era a Marsiglia con il PSG

Hakimi, fuori per infortunio, non era a Marsiglia con il resto della squadra per l’impegno di campionato. Ed era da solo in casa, in quanto la moglie e attrice Hiba Abouk era in vacanza a Dubai con i loro due figli. Achraf Hakimi, 24 anni, dal 2021 gioca con il Paris Saint-Germain, che lo ha acquistato dall’Inter: con il club nerazzurro il laterale marocchino aveva giocato la stagione precedente, conclusasi con la vittoria dello scudetto. Prima ancora ha vestito le maglie di Borussia Dortmund e Real Madrid. Nato nella capitale spagnola, vanta 61 presenze con la Nazionale del Marocco, con cui ha ottenuto un sorprendente quarto posto al Mondiale di calcio di Qatar 2022.

LEGGI ANCHE: Robinho condannato per stupro: chiesta al Brasile la sua estradizione