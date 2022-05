Psg, Gueye non gioca per non indossare la maglia contro l’omofobia: è bufera

Momento difficile per il Paris Saint Germain. La formazione francese fa i conti con vari problemi, su tutti il caos dovuto all’eliminazione dalla Champions League e l’addio molto probabile di Kylian Mbappé al termine del campionato. Nel primo caso si tratta di una eco che non si spegne, con l’ossessione della coppa più prestigiosa d’Europa a non placarsi. Nel secondo, si tenta ancora di far rinnovare il contratto a uno dei giocatori più forti e celebri al mondo, sebbene diventi ogni giorno più complicato. E a tutto ciò si è aggiunta la polemica riguardante il caso Idrissa Gueye. Il calciatore senegalese è stato accusato di omofobia dopo essersi rifiutato di giocare sabato scorso a Montepellier, pur di non indossare la maglia con i colori dell’arcobaleno, simbolo della lotta alla discriminazione di genere.

Il caso Gueye: seconda partita saltata nella giornata anti omofobia

Non è la prima volta che il centrocampista senegalese salta la gara della giornata anti omofobia. Già l’anno scorso non aveva giocato la parta in questione con il Paris Saint Germain a casa di una presunta gastrite. Stavolta, però, è stato il tecnico Pochettino a non inserirlo tra i convocati e a parlare di scelta personale, senza evocare alcun infortunio. Immediata la ricerca della verità. Da qui la notizia: Gueye si sarebbe rifiutato di indossare la maglia con i numeri colorati con i 7 colori dell’arcobaleno, simbolo della comunità Lgbtq+. Adesso la polemica è montata in tutta la Francia e sembra non volersi spegnere. Gueye, tra l’altro, appena pochi giorni prima aveva raccolto un milione di euro in favore dei bambini malati in Africa, grazie a un’asta di beneficenza.

Contro Gueye anche le autorità francesi

Un club che da sempre si è schierato contro ogni forma di discriminazione, ora si ritrova così al centro di un vero ciclone. Valerie Pecresse, presidente della regione parigina, ha invocato immediate sanzioni contro il calciatore. Un parere importante su cui ora i vertici del Psg stanno ragionando, mentre arrivano altre accuse a Gueye anche dall’ex ministro dello sport Roxana Maracineanu. «Oscura l’immagine che si tenta di veicolare con il calcio», ha dichiarato parlando della vicenda. Dal club ancora non è arrivata alcuna nota ufficiale.