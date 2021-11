«Abbiamo iniziato la scuola in presenza e ora l’obiettivo è mantenerla così». Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto stamattina a 24mattina, programma di Radio24, ha spiegato i motivi per cui tra oggi e domani vedrà la luce un nuovo protocollo anti Covid per la scuola. Il protocollo è pronto a essere approvato e cambierà le carte in tavola, introducendo quello che Costa chiama «il parametro per chi si è vaccinato». L’obiettivo principale è evitare il ritorno della didattica a distanza: la dad d’ora in poi scatterà alla presenza di tre positivi, ma il nuovo protocollo prevedrà una valutazione caso per caso. La certezza è che non scatterà più la quarantena automatica alla presenza di un solo studente positivo, perché come ha sottolineato il sottosegretario «è troppo importante l’attività didattica in presenza».

Covid e scuola: cosa cambia

Tra le novità principali introdotte nel nuovo protocollo c’è la cosiddetta «sorveglianza con testing». In pratica, se dovesse essere riscontrato un caso positivo all’interno di una classe, alunni e docenti sarebbero immediatamente testati: se negativi, potranno continuare a frequentare la scuola in presenza. Il tampone sarà ripetuto ogni cinque giorni così da evitare la quarantena, tenendo sempre d’occhio la soglia limite di tre positivi. Maggiori responsabilità, inoltre, saranno date al dirigente scolastico che insieme al referente Covid dovrà individuare i possibili contatti del positivo, agendo secondo le indicazioni da protocollo, ma solo in caso di mancato intervento tempestivo da parte di Asl o Asp. Compito della scuola sarà anche quello di comunicare a studenti, genitori e insegnanti le disposizioni in caso di contatto con il positivo entro le 48 ore precedenti l’esecuzione del tampone. Nelle indicazioni si spiega, e questo è uno dei temi affrontati dal Garante, che se la Asl non può intervenire tempestivamente, è il dirigente scolastico che «in via eccezionale ed urgente» può sospendere temporaneamente le attività didattiche e avviare le misure del protocollo.