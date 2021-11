ISS: dopo 6 mesi la protezione del vaccino cala dal 95 all’82 per cento

La protezione determinata dal vaccino anti-Covid per chi ha ricevuto il siero da più di 6 mesi cala dal 95 all’82 per cento. È quanto emerge dal report esteso di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità, che completa il monitoraggio settimanale: «Si osserva una forte diminuzione dell’efficacia vaccinale nel prevenire le diagnosi in corrispondenza di tutte le fasce di età». Come evidenzia il rapporto, inoltre, nell’ultimo mese il 64 per cento dei ricoveri in terapia intensiva e il 45 per cento dei decessi sono avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino anti-Covid.

Report ISS, come cambia l’efficacia del vaccino

«Dopo sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, scende dal 79 al 55 per cento l’efficacia nel prevenire qualsiasi diagnosi sintomatica o asintomatica», recita il report, sottolineando comunque l’utilità del siero nel prevenire «casi di malattia severa, in quanto l’efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi è pari al 95 per cento rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all’82 per cento per i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi». Traducendo, il vaccino non impedisce di contrarre il virus, ma ne limita in maniera drastica le conseguenze nei primi sei mesi, con un calo dell’efficacia (che però rimane alta) passati 180 giorni dalla somministrazione.

Report ISS, vaccino fondamentale per gli over 80

L’analisi dell’ISS si sposta poi sui ricoveri in terapia intensiva e decessi negli over 80: la fascia più flagellata dal virus, ma anche quella con la percentuale più alta di adesione alla campagna vaccinale. Ebbene, tra gli ultraottantenni il tasso di decesso per Covid tra i non vaccinati è nove volte più alto rispetto ai vaccinati, mentre quello di ricovero è sette volte più alto. In generale, invece, il 51 per cento delle ospedalizzazioni, il 64 dei ricoveri in terapia intensiva e il 45 per cento dei decessi sono avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.

Report ISS, il fattore Austria-Slovenia

Per quanto riguarda la circolazione del virus, l’Istituto Superiore di Sanità evidenzia come nella provincia di Trieste si siano verificati 590 casi per 100mila abitanti. A seguire la provincia di Bolzano (339) e quella di Gorizia (329), tutte aree «di confine con flussi giornalieri di lavoratori in ingresso e in uscita». Austria e Slovenia, sottolinea il report, «sono attualmente caratterizzate da alta incidenza (1.528 e 2.044 casi per 100 mila abitanti, rispettivamente) e da bassa copertura vaccinale (64 e 54 per cento, rispettivamente)».