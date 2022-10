Le proteste che travolgono l’Iran e la repressione in Kurdistan

La situazione in Iran si fa bollente, tra le proteste per l’uccisione di Mahsa Amini e l’intensificarsi della repressione contro i curdi. Diversi gruppi per i diritti umani hanno denunciato violenze da parte delle forze di sicurezza nei confronti dei manifestanti nella provincia occidentale del Kurdistan, mentre Teheran ha convocato l’ambasciatore britannico in risposta alle sanzioni contro la polizia morale. A Sanandaj sono stati usati gas lacrimogeni e armi da fuoco «indiscriminatamente», anche dentro le case delle persone, ha riferito Amnesty International. Come ricostruito dal Guardian, una manifestante ha raccontato che era in corso un «massacro» da parte del corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. «Hanno chiuso la città e stanno ammazzando le persone con pistole e bombe solo perché invocano la libertà», ha detto.

Il Regno Unito vuole sanzionare la «polizia morale nella sua interezza»

Nonostante l’interruzione di internet da parte delle autorità, i video che mostrano gli spari a Sanandaj sono stati pubblicati online dal gruppo norvegese per i diritti umani Hengaw, che mostrato come gli aerei da guerra iraniani fossero arrivati ​​all’aeroporto della città durante la notte, mentre gli autobus che trasportavano forze speciali erano in viaggio verso la città da altre parti del Paese. Le proteste scatenate dall’uccisione della ragazza 22enne da parte della polizia, accusata di aver portato il velo in modo non corretto, sono entrate nella loro quarta settimana: lunedì il Regno Unito ha dichiarato di essere pronto a comminare sanzioni alla «polizia morale nella sua interezza», e anche contro il comandante della polizia iraniana e il capo della milizia Basij, legato alle Guardie rivoluzionarie.

Convocato l’ambasciatore britannico in Iran, Simon Shercliff

Il governo iraniano ha risposto convocando l’ambasciatore britannico in Iran, Simon Shercliff, a Teheran, spiegando che non c’è ragione per prendere quei provvedimenti e accusando Londra di interferire nei suoi affari interni. Le proteste sono state particolarmente intense a Sanandaj, in Kurdistan, la regione natale di Amini, dove si temono pesanti perdite. Il centro per i diritti umani in Iran, con sede a New York, ha detto che esiste il rischio di una situazione simile nel Sistan e nella provincia del Baluchistan, nel Sud-Est, dove gli attivisti sostengono che più di 90 persone sono state uccise dal 30 settembre. «Le spietate uccisioni di civili da parte delle forze di sicurezza nella provincia del Kurdistan, sulla scia del massacro nel Sistan e nella provincia del Baluchistan, sono probabilmente il preludio di gravi violenze di stato a venire», ha detto il suo direttore, Hadi Ghaemi, all’agenzia France-Presse.

Ribolle anche l’industria petrolifera iraniana, come nel 1979

Anche i lavoratori dell’industria petrolifera iraniana si sono uniti alle manifestazioni. Il video pubblicato su Twitter mostra alcuni operai che bloccano la strada verso l’impianto petrolchimico Bushehr ad Assaluyeh, nel Golfo, mentre cantano “morte al dittatore”. Un funzionario regionale ha però detto che i lavoratori stavano protestando per i salari e non per la morte di Mahsa Amini. L’Iran ha la quarta più grande riserva di petrolio al mondo e l’industria è fondamentale per la sua economia. Gli scioperi dei lavoratori del settore furono un fattore importante nel successo della rivoluzione del 1979. Erbil Fatemeh Aman, ricercatore al Middle East Institute di Washington, ha commentato dicendo che «se questi disordini continuano e si espandono, specialmente se il settore energetico si unisce alle proteste, il regime finirà irreversibilmente nei guai. Non so se a questo punto ci sia una volontà di riconciliazione all’interno dell’establishment, ma anche se ci fosse, repressioni sanguinose sulle minoranze etniche come a Sanandaj renderanno quasi certamente impossibile qualsiasi forma di dialogo».

Today in Iran, workers strike at Bushehr Petrochemical, chanting “Do not fear, do not fear, we are all together.” Striking oil workers played a critical role in the 1979 revolution. pic.twitter.com/gwLmD5jt5q — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 10, 2022

Accuse agli agenti americani e israeliani, ma non c’è prova di un coinvolgimento straniero

Le autorità hanno attribuito la colpa dei disordini e delle violenze a una vasta gamma di manifestanti tra cui dissidenti armati curdi, agenti americani e israeliani, nonché «traditori iraniani all’estero». Non è stata però fornita alcuna prova di coinvolgimento straniero. La ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, ha detto che cinque suoi connazionali sono stati arrestati dalle autorità iraniane, con l’accusa di spionaggio. Una settimana prima, la Francia ha esortato i suoi cittadini a lasciare l’Iran dicendo che erano a rischio di detenzioni arbitrarie, mentre in carcere è finita, come sappiamo, anche l’italiana Alessia Piperno. Di fronte alle repressioni dei manifestanti, l’Unione europea è pronta a unirsi a Usa, Regno Unito e Canada nell’imporre sanzioni alle forze di sicurezza iraniane.