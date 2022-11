Proteste in Iran, l’attrice Taraneh Alidoosti senza velo su Instagram

Taraneh Alidoosti, una delle più celebri attrici iraniane, si è mostrata senza velo su Instagram. La star del cinema e protagonista del film premio Oscar The Salesman ha infatti pubblicato un post sul suo profilo social senza l’hijab obbligatorio nella Repubblica Islamica. Il gesto arriva in supporto alle proteste che da circa due mesi infiammano il Paese dopo la morte di Mahsa Amini. Nello scatto, accompagnato anche da una poesia, l’attrice tiene in mano un cartello con la scritta «Donna. Vita. Libertà», divenuto slogan dei manifestanti. «Sono qui e non ho intenzione di andarmene», aveva scritto qualche giorno fa Alidoosti.

La presa di posizione di Taraneh Alidoosti per le proteste in Iran

Taraneh Alidoosti, star del cinema iraniano, vanta un lungo sodalizio con il regista di Teheran Asghar Farhardi. Fra i quattro film con il cineasta si ricorda però senz’altro The Salesman, vincitore nel 2017 del premio Oscar come “Miglior film straniero” oltre che di due riconoscimenti al Festival di Cannes. Nella tarda serata di ieri, l’attrice ha pubblicato sul proprio profilo Instagram con quasi 8 milioni di follower una sua foto senza il velo islamico. In mano un cartello che, in lingua curda, recita «Donna. Vita. Libertà», mentre nella didascalia una poesia. «La tua ultima assenza, la migrazione degli uccelli canori, non è la fine di questa ribellione», si legge il calce al post.

Per Alidoosti non è del primo sostegno social alle proteste in Iran. Già in passato aveva condiviso in video delle attrici francesi intente a tagliarsi i capelli in segno di protesta, ringraziandole per non aver scelto il silenzio. Giorni fa aveva inoltre annunciato la sospensione della sua carriera nel cinema per stare accanto alle famiglie delle persone uccise o arrestate. Accanto a Taraneh, altri esponenti di spicco della società iraniana hanno espresso il loro dissenso nei confronti della repressione nel Paese. Il calciatore Sardar Azmoun, oggi in forza al Bayer Leverkusen, ha condannato le forze di sicurezza in una storia su Instagram al grido di «Lunga vita alle donne iraniane». Al momento, secondo gli attivisti locali per i diritti umani, 348 persone hanno perso la vita, mentre quasi 15 mila sono agli arresti.

