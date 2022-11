Proteste in Cina, perché è virale su WeChat lo slogan «Voglio vedere un film»

Canti, manifestazioni, proteste. In Cina è esplosa la reazione della popolazione alla politica zero-Covid di Pechino, che continua a organizzare lockdown per contenere il virus. Dopo tre anni di continue restrizioni, la gente delle maggiori metropoli del Dragone ne ha abbastanza e di recente ha iniziato a scendere unita nelle piazze e nelle strade di Pechino, Shanghai e Wuhan. A scatenare la rabbia dei cittadini sono state la recente tragedia a Urumqi, con la morte in un incendio di 10 persone costrette all’isolamento, e le censure in tivù al Mondiale del Qatar. Le emittenti cinesi hanno infatti oscurato i tifosi senza mascherina negli stadi e nelle città del Golfo Persico. Video delle manifestazioni sono disponibili in Rete, soprattutto sul social WeChat, dove ha preso piede lo slogan «Voglio vedere un film» supportato dai proprietari dei cinema.

Perché è virale in Cina lo slogan delle proteste «Voglio vedere un film»

A riportare la notizia è il quotidiano statunitense The Hollywood Reporter. Mentre si animano le proteste nelle maggiori metropoli della Cina, uno slogan e il relativo hashtag hanno fatto breccia nella popolazione, tanto da ottenere il supporto delle catene cinematografiche del Paese. Numerose persone sono scese in strada con il grido di «Voglio vedere un film». Un gesto semplice, riflesso di una delle tante attività negate in una nazione sempre vittima di lockdown e restrizioni. «Non mi interessano i regimi politici, voglio vedere soltanto un film», ha scritto un utente sul social network WeChat. «Voglio sedermi in un cinema e guardare un film senza censure», ha fatto eco un altro iscritto alla Rete. L’hashtag ha attirato l’attenzione anche dei professionisti del settore, che lo hanno rilanciato online.

«Tutti sono stati costretti a dare un ruggito finale. Voglio vedere un film!», ha scritto il capo di una delle maggiori catene di cinema in Cina. Numerosi altri colleghi hanno ripetuto l’ormai celebre slogan, in alcuni casi accompagnandolo con l’emoji di una faccia in lacrime. In Rete però non mancano coloro che difendono l’operato di Xi Jinping, suggerendo sobillazioni estere. Come riporta What’s on Weibo, alcuni utenti hanno suggerito la presenza di «forze straniere malvagie» che si intromettono per creare disordini. «Mi preoccupa molto l’influenza estera», ha scritto un utente della provincia di Hubei. «Spero che le cose migliorino». L’idea che agenti esterni influenzino le proteste non è una novità in Cina, dato che era già stata riportata nel 2019 per le manifestazioni di Hong Kong.

Il mercato cinematografico di Pechino è in netto calo

La protesta virale con lo slogan «Voglio vedere un film» non è casuale. Complici le restrizioni, il mercato cinematografico in Cina è in netto calo. Secondo i dati Artisan Gateway, i ricavi sono il 36 per cento più bassi rispetto allo scorso anno, addirittura la metà del periodo pre-pandemico. Gran parte delle sale cinesi fra Pechino, Chongqing e Guangzhou sono aperte, ma l’aumento dei contagi e gli onerosi tamponi hanno ridotto l’afflusso. Nell’ultimo weekend, il mercato nazionale ha registrato appena 8.6 milioni di dollari, il 60 per cento in meno rispetto a sette giorni fa. Il film di punta ora in sala, il nuovo capitolo della saga Detective Conan, La sposa di Halloween, ha registrato un calo del 71 per cento al box office nell’ultima settimana. Le maggiori catene sperano che i contagi calino per l’11 dicembre, data di uscita di Avatar 2 – La via dell’acqua.