Proteste in Cina, così la stampa nazionale ha ignorato le manifestazioni

Divampano le proteste in tutta la Cina. Negli ultimi giorni, la popolazione di Pechino, Shanghai e delle maggiori metropoli del Paese è scesa in piazza per lamentarsi delle restrizioni anti-Covid. Alcuni hanno chiesto persino le dimissioni del presidente Xi Jinping, che ha da poco ottenuto il terzo mandato. Eppure sulla stampa nazionale la notizia non compare quasi. I principali giornali hanno preferito concentrare l’attenzione sulle elezioni a Taiwan e sul mercato finanziario. In pagina il lancio di un nuovo razzo spaziale e persino l’affluenza delle donne nei saloni di bellezza. I pochi che hanno parlato del Covid hanno nuovamente sottolineato l’importanza dell’azione governativa per contenere il virus, che la popolazione dovrebbe seguire per salvaguardare la salute del Paese.

La stampa in Cina ha ignorato quasi del tutto le proteste

I social network, tra cui Weibo e WeChat, sono invece pieni di video che documentano le proteste. Dai fogli di carta bianchi allo slogan «Voglio vedere un film», il grido dei cinesi è diventato virale. Eppure la stampa nazionale ha concentrato l’intera giornata di ieri su tutt’altro. La Televisione Centrale Cinese (CCTV) ha infatti parlato quasi esclusivamente del lancio del razzo Shenzhou-15 verso la stazione spaziale cinese previsto per oggi. La versione in inglese del Global Times ha invece dedicato l’apertura alle prossime elezioni locali a Taiwan, mentre i media di Shanghai hanno parlato di finanza. La stampa di Pechino ha dedicato poi spazio a un impianto solare costruito in Qatar dalla Cina e persino alla grande affluenza femminile in solarium e saloni di bellezza.

The Shenzhou-15 crewed #spaceship will be launched at 11:08 p.m. Tuesday (#Beijing Time) from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest #China, announced the China Manned #Space Agency on Monday. pic.twitter.com/XPq2atVvqt — Beijing Daily (@DailyBeijing) November 28, 2022

Gli unici a dedicare un po’ di spazio alle proteste, pur con un calcolato ritardo di 24 ore, sono stati i pochi giornali rimasti a Hong Kong, tutti filo Pechino. Secondo il Guardian, la stampa della città-stato solitamente rapida nel fornire le ultime news dalla Cina continentale ha ritardato i suoi servizi e reportage. Inoltre ha preferito concentrarsi sulla grande impennata dei contagi e sull’importanza vitale della politica zero-Covid adottata da Pechino. Il People’s Daily, quotidiano molto vicino a Xi Jinping, ha sollecitato la popolazione verso «un’adesione convinta» alle azioni di governo, unica via corretta per affrontare l’emergenza. Una linea confermata anche dall’agenzia Xinhua, la quale ha sostenuto che «senza queste misure risolute le conseguenze sarebbero state disastrose per il Paese».

In arrivo un boost per la campagna vaccinale ma meno restrizioni

La situazione in Cina intanto continua a peggiorare. Nella giornata di domenica il Paese aveva registrato oltre 40 mila contagi giornalieri, anche se il 90 per cento asintomatici, dato record dall’inizio della pandemia. Il Global Times ha infatti messo in guardia circa un «inverno estremamente impegnativo» per la nazione, che sta ora affrontando la sfida più difficile contro il virus. La Commissione sanitaria nazionale ha intanto annunciato di voler rafforzare la campagna vaccinale per le persone di età fra 60 e 79 anni. Nonostante tre anni di politica zero-Covid, in Cina la percentuale di cittadini con almeno una dose di vaccino è ancora molto bassa. La stampa però parla anche di «misure più eccessive» nel prossimo futuro. L’obiettivo è salvare un sistema sanitario con «meno posti letto in terapia intensiva rispetto ad altri Paesi sviluppati».

Starting from November 28, Urumqi, capital of Northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region, will resume urban public transport including railways, civil aviation, buses and taxis gradually, in line with epidemic prevention and control requirement. pic.twitter.com/3E44Scf3Qo — Global Times (@globaltimesnews) November 27, 2022

Dura anche la risposta dei media all’incendio di Urumqi che ha causato 10 vittime, costrette all’isolamento per via delle restrizioni anti-Covid. Proprio questa tragedia avrebbe aizzato la popolazione, ormai esausta e incapace di sopportare altri lockdown. Il China Daily ha però negato ogni responsabilità delle chiusure per il Covid rispetto all’incidente. Anzi, un anonimo funzionario locale ha parlato di «manomissione delle immagini». Intanto però a Urumqi le restrizioni sono state allentate. Da ieri i residenti possono muoversi in autobus per fare acquisti nei quartieri in cui vivono. È ripresa anche la consegna dei pacchi, anche se non ancora a pieno regime.