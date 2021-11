La protesta dei pronto soccorso: medici in piazza a Roma

A Roma scatta la manifestazione di medici e infermieri dei pronto soccorso. Una protesta organizzata dalla Simeu, Società italiana medicina di emergenza-urgenza, ha portato in piazza decine di persone per combattere contro le carenze d’organico, le condizioni di lavoro e la domanda crescente. Ma soprattutto per «salvare la medicina d’emergenza e di urgenza e quindi l’intero sistema sanitario nazionale». I vertici di Simeu spiegano: «Sono passati due anni dall’inizio della pandemia e quel che è accaduto ha dimostrato al Paese quanto fossero sacrosante le nostre affermazioni e fondati i nostri allarmi».

La protesta a Roma: in piazza decine di camici a terra

In piazza sono stati messi a terra decine di camici ripiegati. Sono il simbolo dei medici che mancano per far fronte alla carenza d’organico denunciata da Simeu. I partecipanti arrivano da tutta Italia e denunciano una situazione comune, con cori e cartelli. Tra i più frequenti quelli che parlano di un «pronto soccorso a rischio estinzione». «Bisogna cambiare l’organizzazione, ridurre la pressione sui dipartimenti di emergenza degli ospedali», ha spiegato il segretario di Simeu, Salvatore Manca. Il riferimento è ai 90 milioni di euro che il ministro della Salute Roberto Speranza ha inserito in Manovra. Non bastano, secondo Simeu.

Simeu denuncia: «Medici esausti»

«Oggi, ancora impegnati nella gestione della pandemia, ci ritroviamo prostrati ed esausti a continuare a combattere su due fronti mentre affrontiamo una crisi strutturale mai vissuta prima». Simeu, per la prima volta in piazza, promette ulteriore impegno per combattere le problematiche del sistema, ma chiede anche chiarezza e soluzioni immediate al governo italiano: «Le problematiche che ci affliggono sono numerose e non hanno ancora ricevuto costruttive attenzioni. È arrivato il momento di provare a far sentire la nostre ragioni in maniera diversa». Se il pronto soccorso è la porta degli ospedali, per i medici d’urgenza è arrivato il momento di riorganizzarlo in maniera più funzionale. Chiedono più personale, ma anche condizioni migliori per non far allontanare i giovani da questa professione. A mancare sarebbero circa 4mila medici e infermieri in tutta Italia.