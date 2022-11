Escort uccise a Roma, caccia al serial killer: cosa sappiamo

Nella mattinata di ieri tre donne sono state uccise in due edifici di Roma, che si trovano a poche centinaia di metri di distanza l’uno dall’altro, nel quartiere Prati. Vittime due cittadine cinesi e una colombiana: tutte e tre lavoravano come prostitute. Le indagini vanno avanti, mentre prende sempre più corpo l’ipotesi che a colpire sia stata la stessa persona. Cosa sappiamo.

Le tre vittime

Le vittime sono due donne cinesi non identificate, di età compresa tra i 35 e i 45 anni, e una cittadina colombiana 65enne, Martha Castano Torres. Le prime due sono state trovate senza vita in uno stabile di via Augusto Riboty 28 (all’angolo con piazzale Clodio), l’altra in una palazzina di via Durazzo al civico 38.

Tempistiche e dinamica

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, il primo omicidio è stato quello di Martha Castano Torres, avvenuto in un seminterrato di via Durazzo. Sarebbe stata colpita con una arma da taglio tipo “stiletto” al torace, forse nel corso di un rapporto sessuale, attorno alle 10 del mattino. Per quanto riguarda il duplice omicidio di via Riboty, il killer ha aggredito una delle due donne durante un rapporto sessuale, per poi uccidere l’altra che era accorsa sentendo del trambusto. In quel frangente l’altra donna asiatica, completamente nuda, ha tentato la fuga ma è stata raggiunta sul pianerottolo e accoltellata a morte. Le due donne sono state trovate senza vita alle 10:50 circa, dal portiere dello stabile.

Il killer

Tutte e tre le vittime lavoravano come prostitute e sono state accoltellate. Gli omicidi sono avvenuti a breve distanza e in un arco temporale ristretto, in più i corpi delle donne uccise presentano ferite simili (l’arma non è stata rinvenuta), tra l’altro numerose. L’ipotesi più accreditata è che a colpire sia stata un’unica mano. Quella, probabilmente, di un cliente abituale delle vittime.

Le indagini

Il killer di Roma non ha un nome, ma una svolta potrebbe venire dagli accertamenti che stanno compiendo gli investigatori su tabulati telefonici, immagini delle telecamere di sorveglianza e chat di incontri Dagli esami dei medici legali e dalle autopsie si spera inoltre di estrarre tracce biologiche. Non solo: pare che in entrambi gli appartamenti fossero presenti telecamere nascoste, che potrebbero aver ripreso parte o tutto l’omicidio.