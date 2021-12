Covid, il governo punta alla proroga dello stato d’emergenza

Ancora tre mesi di stato d’emergenza per traghettare l’Italia fuori dall’inverno. È questa la linea che l’esecutivo avrebbe deciso di seguire per superare la nuova ondata di contagi e l’incombere della minaccia della variante Omicron. Il Consiglio dei Ministri, quindi, dovrebbe approvare la proroga fino al 31 marzo.

Sul tavolo del governo il nuovo dl dovrà servire a mantenere la struttura anti-Covid per non vanificare gli sforzi fatti finora. Una scelta difficile, ma necessaria che vede la maggioranza più o meno compatta circa la necessità di non abbassare la guardia proprio ora.

Proroga dello stato d’emergenza: le ipotesi

Per quanto dal fronte vaccini arrivino buone notizie sull’efficacia è stato il premier Draghi a imprimere un’accelerata. Due le ipotesi sul tavolo: la prima è quella di prorogare lo stato di emergenza al 31 marzo 2022, la seconda è spostarlo appena di 1 mese, cioè al 31 gennaio 2022. La prima strada è quella più probabile, tuttavia più complicata, perché richiederebbe il passaggio in Parlamento.

La decisione arriva dopo che fino all’ultimo si è esplorata la via alternativa, di non prorogare lo stato di emergenza, ritornando alla legislazione ordinaria. Entrambe le opzioni, comunque, hanno bisogno di un intervento legislativo perché allo stato di emergenza Covid sono legate tutta una serie di norme che dal 2020 regolano la vita degli italiani: dall’obbligo di mascherine al distanziamento, dai protocolli per la sicurezza sul lavoro allo smart working, fino al ruolo e le funzioni del commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo e all’obbligo del Super green pass.

Si va verso il ripristino delle mascherine all’aperto

Il Governo, inoltre pare intenzionato ad estendere l’obbligo di mascherine all’aperto, nel periodo delle festività, a tutto il territorio nazionale. E’ l’ipotesi che circola in queste ore in ambienti di governo, in vista del Consiglio dei ministri che dovrà approvare il decreto legge per la proroga dello stato d’emergenza Covid. L’ipotesi sarebbe sostenuta da alcuni esponenti dell’esecutivo, anche in considerazione del fatto che diversi sindaci hanno già introdotto l’obbligo nei loro Comuni. Al momento, spiegano però fonti governative, il decreto sullo stato d’emergenza non contempla alcuna norma in tal senso e l’ipotesi non sarebbe ancora stata discussa nel governo.

«Oggi in Cdm ci saranno ulteriori scelte sull’emergenza che stiamo vivendo», ha detto in mattinata il ministro della Salute Roberto Speranza.