Foto di influencer e vip rubate per creare account Twitter pro Mosca

Influencer scippati delle loro identità per nutrire la propaganda russa su Twitter. È quello che è successo all’indiana ER Ramini – 215 mila follower su Instragram e un canale Youtube seguito da 158 mila iscritti – che non ha mai cinguettato in vita sua preferendo altre piattaforme. Invece, come raccontato dalla Bbc, a inizio marzo si è ritrovata un account Twitter con la sua foto e il messaggio: “#IStandWithPutin. True Friendship”, post accompagnato da un video con due uomini che si abbracciano, uno rappresenta l’India, l’altro la Russia. Yamini ha assicurato di non sostenere alcuna delle due parti e si è detta, anzi, preoccupata per cosa i suoi follower possano pensare di questa presa di posizione.

Quello di Ramini è solo uno degli account falsi che su Twitter infiammano la propaganda pro Cremlino a suon di hashtag, non solo #IStandWithPutin ma anche #IStandWithRussia. Il fenomeno riguarda soprattutto Paesi del Sud del mondo, come India, Pakistan, Sudafrica e Nigeria dove però va detto che questi hashtag sono diventati trending anche grazie a veri account di sostenitori di Mosca. Finora non è stato possibile determinare se questa rete di finti account sia orchestrata o direttamente collegabile al governo russo.

Foto rubate a vip, influencer e utenti comuni

I profili fake probabilmente sono stati creati da bot, ha spiegato alla Bbc Carl Miller, co-fondatore di CASM Technology, società specializzata in danni online e disinformazione. Il 2 e il 3 marzo sono stati tracciati per 9.907 account pro Russia, e più di 1000 erano spam. Come ha rivelato un’inchiesta della Bbc, molte delle foto profilo utilizzate per questi account sono state rubate da vip, influencer, ma anche normali utenti totalmente all’oscuro del furto. Addirittura tra i twittatori filo Putin è spuntato il rapper statunitense Nipsey Hussle, ucciso a Los Angeles nel 2019. Un altro dei profili presi in esame – Preety Sharma – si definisce nella biografia modella e imprenditrice indiana trasferita a Miami. L’account, che è stato creato il 26 febbraio, due giorni dopo l’inizio dell’invasione, tra i retweet ha il messaggio «Putin è una brava persona». La foto però è di Nicole Thorne, influencer australiana con 1,5 milioni di follower su Instagram che utilizza Twitter di rado. Un altro account sospetto utilizza invece la foto della cantante indiana Raja Gujjar, ma il primo tweet è del 24 febbraio. E tutti i post sono retweet. Alcuni account pro Putin simili a bot si sono invece rivelati autentici. È il caso di Senthil Kumar, ingegnere aeronautico. Secondo lui, visto che la Russia in passato ha aiutato l’India, è giusto ricambiare il favore.