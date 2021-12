Propaganda Live stasera su La7: le interviste a Marco Mengoni e Don Ciotti e il reportage sul Natale a Roma

È tutto pronto per una nuova puntata di Propaganda Live, in onda questa sera, venerdì 10 dicembre 2021, alle 21.15 su La7. Come ogni settimana, Diego Bianchi e i suoi ospiti commenteranno fatti e personaggi dell’attualità nazionale e internazionale, partendo da servizi, inchieste e interviste a figure di spicco del mondo della politica e della cultura. A intrattenere il pubblico tra un blocco e l’altro, ci penseranno le performance live della Propaganda Orchestra guidata da Roberto Angelini.

Sul palco di #propagandalive questa sera ci sarà Marco Mengoni. Appuntamento alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/CplUQ7wfFa — Propaganda Live (@welikeduel) December 10, 2021

Propaganda Live: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: le interviste a Marco Mengoni e Don Luigi Ciotti

Nella prima parte della trasmissione, Diego Bianchi intervisterà Don Luigi Ciotti. Con lui, proverà ad analizzare alcune delle notizie di punta degli ultimi giorni, dall’emergenza Covid alla recente scarcerazione di Patrick Zaki, fino alla giornata mondiale dei diritti umani, ricorrenza che cade proprio oggi, venerdì 10 dicembre. A seguire, spazio a Marco Mengoni. Il cantante chiacchiererà col conduttore del suo ultimo album, Materia, e intonerà alcuni dei suoi ultimi pezzi.

Questa sera torna #propagandalive. Sarà con noi don Luigi Ciotti. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/J1i2jicGKm — Propaganda Live (@welikeduel) December 10, 2021

Propaganda Live: viaggio nel Natale di Roma

La seconda parte del programma, invece, sarà tutta dedicata a un reportage sul racconto del Natale a Roma. Le telecamere di Propaganda Live porteranno i telespettatori nella Capitale, tra iniziative di solidarietà come quelle organizzate da alcuni volontari alla Stazione Termini, dalla Caritas e dalla Comunità di Sant’Egidio. Fino all’inaugurazione delle luminarie e l’accensione dell’albero di Piazza Venezia da parte della giunta Gualtieri. Immancabili le rubriche storiche del format, dallo ‘Spiegone Damilano’, editoriale curato dal direttore de L’Espresso alle vignette satiriche del fumettista Marco Makkox D’Ambrosio, fino alla ‘Social Top Ten’ e alla ‘Var di puntata’, rassegne dei migliori contenuti social scovati dalla redazione su Twitter, Facebook e Instagram.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Accanto al cast fisso (i giornalisti Marco Damilano, Paolo Celata, Francesca Schianchi e Constanze Reuscher), si alterneranno sul palco di Propaganda Live l’attrice Luisa Merloni, che presenterà un monologo inedito, la redazione di Lercio.it, pronta a proporre nuovi sondaggi, e il comico Maurizio Milani.