Propaganda Live stasera venerdì 8 aprile su La7: anticipazioni e ospiti della puntata

Propaganda Live torna su La7 con una nuova puntata in onda questa sera, venerdì 8 aprile 2022, a partire dalle 21.15. Come ogni settimana, Diego Bianchi e i suoi ospiti passeranno in rassegna le notizie di punta degli ultimi giorni e, attraverso interviste, reportage e servizi esclusivi, dedicheranno particolare attenzione al conflitto che, da più di un mese, vede contrapposte Russia e Ucraina, tra bombardamenti, drammatici massacri e faticosi tentativi di negoziato. Non mancheranno, tra una rubrica e l’altra, i consueti intermezzi musicali: la Propaganda Orchestra, guidata da Roberto Angelini, intratterrà il pubblico in studio e a casa con performance live e interessanti improvvisazioni.

Propaganda Live: cosa sapere della puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.15

Propaganda Live: Diego Bianchi intervista Francesca Mannocchi e Ilaria Cucchi

Nella prima parte del programma, Diego Bianchi si collegherà con Francesca Mannocchi e, insieme, mostreranno e commenteranno l’ultimo reportage della giornalista dai luoghi del conflitto dominati da orrore e tragedia. Spazio, poi, a un’intervista a Ilaria Cucchi, che parlerà della sentenza emessa dalla Cassazione sulla morte del fratello Stefano con la condanne dei carabinieri imputati: cinque anni Alessandro Casarsa, quattro anni per Francesco Cavallo e Luciano Soligo, due anni e sei mesi per Luca De Cianni, un anno e nove mesi per Tiziano Testarmata e Massimiliano Colombo Labriola e, infine, un anno e tre mesi per Francesco Di Sano e Lorenzo Sabatino.

Dopo 14 anni di processi a vuoto e depistaggi, la verità: #StefanoCucchi è stato pestato a morte. Condannati in via definitiva a 12 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. Grazie a @cucchi_ilaria pic.twitter.com/IRi0m2YsiO — Baobab Experience (@BaobabExp) April 4, 2022

Propaganda Live: ritorno a L’Aquila

Per il reportage settimanale, invece, le telecamere del programma sono ritornate in Abruzzo, a L’Aquila, in occasione dell’anniversario del terremoto e della tradizionale fiaccolata. Lì Bianchi ha incontrato la Croce Rossa, impegnata a offrire servizi sanitari agli ucraini arrivati nella zona: tra questi, professori e studenti di Leopoli e Kiev che, momentaneamente accolti dall’università de L’Aquila, hanno trovato rifugio nelle SAE, le case temporanee messe a disposizione dei terremotati. Ritorneranno, naturalmente, anche le rubriche storiche della trasmissione, tra cui le vignette di Makkox, lo ‘Spiegone Damilano’ in cui il giornalista riflette sui fatti più caldi della settimana e la ‘Social Top Ten’, vera e propria raccolta dei meme e dei contenuti più curiosi pescati sul web.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Oltre al parterre di habitué del programma (i giornalisti Francesca Schianchi, Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Paolo Celata e Constanze Reuscher), sul palco di Propaganda Live si alterneranno gli attori Filippo Timi e Andrea Pennacchi con due nuovi monologhi, la cantante americana Dee Dee Bridgewater, la chitarrista Kaki King, il rapper di origine ucraina Slava e il cantautore/inviato Memo Remigi.

Propaganda Live: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Propaganda Live è disponibile on demand e in diretta streaming sull’app e sul sito web di La7.