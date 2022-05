Propaganda Live, stasera venerdì 6 maggio su La7: anticipazioni e ospiti della puntata

Ritorna l’appuntamento settimanale con Propaganda Live, in onda questa sera, venerdì 6 maggio 2022 alle 21.15 su La7. Diego Bianchi e la sua squadra continuano a raccontare la guerra in Ucraina attraverso servizi esclusivi, reportage inediti e interviste a corrispondenti in collegamento dalle zone interessate dai combattimenti. Ad alleggerire l’atmosfera, invece, ci pensano Roberto Angelini e la Propaganda Orchestra, pronta a lanciarsi nella sua infinita serie di jam session live.

Propaganda Live: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: Diego Bianchi intervista Andrea Costa

Dopo una panoramica del conflitto a cura della reporter Francesca Mannocchi, fresca di premio Wondy, che questa volta si focalizzerà sul Donbass, a est del territorio ucraino, per raccontare il fronte caldo dove bombardamenti e agguati vanno avanti dal lontano 2014. Spazio, poi all’intervista di Bianchi ad Andrea Costa. Il responsabile di Baobab Experience ripercorrerà la vicenda che lo ha visto coinvolto, a due giorni dalla pronuncia della sentenza che ha fatto cadere tutte le accuse di reato di immigrazione clandestina che gli erano state rivolte.

Andrea Costa: assolto perché il fatto non sussiste pic.twitter.com/V7BmD9xLSE — Baobab Experience (@BaobabExp) May 3, 2022

Propaganda Live: una fotografia della comunità ucraina in Italia

Per il reportage della settimana, invece, le telecamere del programma porteranno gli spettatori in quello che potrebbe essere considerato un ‘villaggio ucraino’ sorto in un campeggio in disuso nella periferia di Roma. Qui Bianchi ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con diversi ucraini che vivono in Italia da anni e lavorano ad ore come badanti, operai e responsabili delle pulizie. Mansioni che hanno permesso a molti di loro di raccogliere aiuti da inviare, ogni settimana, nel loro paese. Una pratica nata nel 2014 a cui, con il recente inasprirsi del conflitto, si dedicano con il doppio degli sforzi. Non mancheranno le rubriche storiche della trasmissione: dallo ‘Spiegone Damilano’, editoriale sui fatti più importanti della settimana alle vignette di Makkox, fino alla ‘Social Top Ten’ con le notizie più curiose tra quelle pescate in giro per il web e i social.

La guerra in Ucraina, l'apertura della campagna elettorale, le morti sul lavoro, l'anniversario dell'omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo nello #spiegonedamilano di questa sera a #propagandalive https://t.co/OPsIUuyYLD — Propaganda Live (@welikeduel) April 29, 2022

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Accanto al cast fisso formato dai giornalisti Francesca Schianchi, Marco Damilano, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Filippo Ceccarelli, sul palco di Propaganda Live sono attesi anche l’attore Andrea Pennacchi, pronto a mettere in scena un nuovo monologo, il cantante / inviato Memo Remigi e il musicista e cantautore Raiz.

Propaganda Live: dove guardare la trasmissione

