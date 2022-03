Anticipazioni Propaganda Live stasera su La7: guerra in Ucraina e reportage da Przemyśl, temi e ospiti della puntata

Nuovo appuntamento con Propaganda Live in onda questa sera, venerdì 4 marzo 2022 alle 21.15 su La7. Come ogni settimana, Diego Bianchi accompagnerà i telespettatori nel racconto dei fatti salienti della settimana, offrendo un punto di vista insolito sull’attualità nazionale e internazionale e discostandosi dalla narrazione mainstream proposta da stampa e telegiornali. Non mancherà la quota intrattenimento: alla musica ci pensa la Propaganda Orchestra, guidata da Roberto Angelini e pronta a dilettare il pubblico in studio e a casa con jam session improvvisate.

Propaganda Live: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: ultimi aggiornamenti dall’Ucraina

La prima parte della puntata sarà dedicata alla drammatica cronaca della guerra tra Russia e Ucraina. La reporter Francesca Mannocchi, in collegamento, commenterà con Bianchi e il suo parterre di ospiti le ultime notizie dal fronte attraverso un servizio esclusivo e una serie di immagini inedite.

Kharkiv, ieri.

Foto di Alessio Romenzi pic.twitter.com/3f7vsWrTQx — francesca mannocchi (@mannocchia) March 4, 2022

Propaganda Live: Diego Bianchi intervista Masih Alinejad

Spazio, poi, a un’intervista alla giornalista e attivista politica iraniana Masih Alinejad, da sempre in prima linea contro il regime dittatoriale in Iran. Motivo per cui, da 10 anni, non può fare ritorno nel suo Paese perché a rischio di arresto immediato.

In Iran I was told if I don’t wear hijab, I get kicked out from school, I get jailed, lashes, beaten up, and kicked out from my country. In the West I’m told, sharing my story will cause Islamophobia.

I’m a woman from Middle East and I am scared of Islamic ideology. Let us talk. pic.twitter.com/SKQFh93M51 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 28, 2021

Propaganda Live: viaggio al confine ucraino

Per il reportage della settimana, invece, le telecamere di Propaganda Live porteranno i telespettatori a Przemyśl, città della Polonia al confine dell’Ucraina, dove ogni giorno arrivano centinaia di profughi, muovendosi a piedi o in treno. Nel suo viaggio, Bianchi ha avuto modo di visitare spazi adibiti a centri di accoglienza e assistenza gestiti da volontari e intervistare numerosi cittadini ucraini che, per mettersi in salvo dal conflitto, hanno deciso di lasciarsi alle spalle le proprie vite e tutto quello che, fino a poco tempo fa, avevano costruito con anni di sacrifici. Non mancheranno, ovviamente, le storiche rubriche del programma, tra cui lo ‘Spiegone Damilano’, editoriale a cura del direttore de L’Espresso Marco Damilano, le vignette satiriche di Marco Makkox D’Ambrosio e l’amatissima ‘Social Top Ten’, una rassegna dei migliori contenuti social selezionati dalla redazione.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Accanto agli ospiti fissi (i giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Filippo Ceccarelli e Constanze Reuscher), sul palco di Propaganda Live si alterneranno l’attore e regista Ascanio Celestini, che omaggerà Pierpaolo Pasolini in occasione del centenario della sua nascita, l’attore Andrea Pennacchi con un nuovo monologo, la cantante Angela Baraldi che ricorderà il decimo anniversario della scomparsa di Lucio Dalla con una sua personale versione di Se io fossi un angelo e i Litfiba, una delle più note rock band del panorama musicale italiano.

Propaganda Live: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Propaganda Live è disponibile anche sull’app e sul sito web di La7. Per chi, invece, fosse interessato a seguirla anche sui social, l’hashtag da tenere d’occhio è #propagandalive.