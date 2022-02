Propaganda Live, stasera su La7: il meglio della corsa al Quirinale, temi e ospiti della puntata

Dopo lo speciale di lunedì 31 gennaio dedicato alla settimana di consultazioni e votazioni che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica, Propaganda Live ritorna con un PropagandaBest – Quirinal Party, in onda stasera, venerdì 4 febbraio 2022, alle 21.15 su La7. Una rassegna delle interviste, dei servizi e dei reportage che Diego Bianchi e la squadra di giornalisti del programma hanno realizzato nelle settimane che hanno portato alla nomina del Capo dello Stato. Non mancherà, ovviamente, la quota intrattenimento offerta dalla Propaganda Orchestra con il meglio delle esibizioni dell’ensemble di musicisti guidati da Roberto Angelini.

Anche per la contemporanea presenza del Festival di Sanremo, Propaganda Live ha deciso di proporre uno speciale dedicato alla corsa al Quirinale. Un racconto dettagliato dei retroscena della rielezione di Mattarella e dei contrasti e delle scelte dei partiti che hanno portato a questo risultato. Spazio poi a una riflessione sui conflitti interni tra le parti politiche, incancreniti da queste elezioni, e sulle sfide che attendono il governo e il Paese nei prossimi sette anni. Attenzione rivolta anche alle rubriche storiche del programma: dallo ‘Spiegone Damilano’, l’editoriale del direttore de L’Espresso sui fatti salienti e i personaggi di punta della settimana, le vignette satiriche del fumettista Marco Makkox D’Ambrosio, la ‘Social Top 10’, una raccolta dei contenuti social più interessanti e curiosi e la ‘Var finale’ a conclusione della serata.

Oltre al solito parterre di presenze che coadiuvano Bianchi (i giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata e Constanze Reuscher), ritroveremo molti degli ospiti delle puntate precedenti, tra cui il cronista de La Repubblica Filippo Ceccarelli, l’inviato speciale Memo Remigi e gli attori Andrea Pennacchi, Antonella Attili e Maurizio Milani.