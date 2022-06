Propaganda Live stasera venerdì 3 giugno su La7: anticipazioni e ospiti della puntata

Nuova settimana, nuovo appuntamento con Propaganda Live, in onda questa sera, venerdì 3 giugno 2022 alle 21.15 su La7. Attraverso inchieste esclusive, servizi inediti e interviste, Diego Bianchi e i suoi ospiti discuteranno dei temi più caldi delle ultime settimane, offrendo al pubblico spunti di riflessione da cui partire per approfondirne i retroscena e gli aspetti meno noti. A riempire gli intermezzi tra una notizia e l’altra ci penserà, invece, la musica della Propaganda Orchestra: guidati da Roberto Angelini, i musicisti offriranno ai telespettatori performance live e jam session improvvisate.

Propaganda Live: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: dall’Ucraina al Libano, le conseguenze della guerra

Nella prima parte della serata, in collegamento da Beirut, la reporter Francesca Mannocchi presenterà un nuovo reportage per mostrare nero su bianco fin dove si spingono le conseguenze della guerra in Ucraina. Sul Libano, realtà che da anni è costretta a fare i conti con una grave recessione economica, sono ben visibili le tragiche conseguenze dell’esplosione del porto di due anni fa e della presenza di quasi due milioni di rifugiati siriani alla ricerca di una nuova vita. Scenari a cui si sono aggiunti, di recente, anche gli effetti della crisi alimentare innescata dal blocco delle forniture di grano nei porti ucraini. Spazio, poi, alle consuete rubriche della trasmissione, dallo ‘Spiegone Damilano’, un editoriale in cui il giornalista commenta fatti e personaggi di ieri e di oggi alle vignette satiriche e ai cartoon di Marco Makkox D’Ambrosio, fino alla ‘Social Top Ten’, rassegna dei contenuti social più interessanti pescati dalla redazione tra Instagram, TikTok, Facebook e Twitter.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Oltre al cast fisso (formato dai giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher, Filippo Ceccarelli e dal cantautore Memo Remigi nelle vesti di inviato speciale), sul palco di Propaganda Live arriveranno anche gli attori Paolo Rossi, Valerio Aprea e Andrea Pennacchi con nuovi monologhi dal vivo, la giovane cantante reggae Awa Fall e la rapper Roshelle.

Propaganda Live: dove guardare il programma

Oltre che sul canale sette del digitale terrestre e 107 di Sky, Propaganda Live è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di La7.