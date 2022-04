Propaganda Live stasera venerdì 29 aprile su La7: anticipazioni e ospiti della puntata

Nuova settimana, nuovo appuntamento con Propaganda Live, in onda questa sera, venerdì 29 aprile 2022 alle 21.15 su La7. Diego Bianchi prosegue la narrazione del conflitto in Ucraina, ormai diventato uno degli argomenti centrali della trasmissione, attraverso reportage esclusivi e contributi degli inviati. Ad alleggerire l’atmosfera ci pensa, invece, la Propaganda Orchestra. Guidati da Roberto Angelini, i musicisti non risparmieranno al pubblico in studio e da casa entusiasmanti performance dal vivo.

Propaganda Live: cosa sapere sul programma in onda questa sera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: da Francesca Mannocchi ad Adriano Panatta

A due mesi dall’inizio della guerra, continua il racconto per immagini offerto dalla reporter Francesca Mannocchi che, dopo un breve pit stop in Italia, è ritornata nei luoghi dei combattimenti. E, anche per questa puntata, offrirà uno spaccato di quel che sta succedendo attraverso gli occhi di chi, volente o nolente, si trova a viverlo quotidianamente e a subirne le ripercussioni. Nella seconda parte, invece, Bianchi intervisterà Adriano Panatta, ex stella del tennis. Tra ricordi e aneddoti personali, il campione parlerà anche di Una squadra, docuserie in uscita il 2 maggio e incentrata sulla storia della nazionale italiana che, nel 1976, riuscì a conquistare la Coppa Davis. Infine, spazio a un nuovo episodio di This is not Propaganda, nuova formula di infotainment del talk che, per l’occasione, è sbarcato anche su TikTok.

Anton, che gioca nel cratere di un missile.

Sloviansk, oggi pic.twitter.com/BZ2abuvBNX — francesca mannocchi (@mannocchia) April 27, 2022

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Oltre allo zoccolo duro formato dai giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e Paolo Celata, tra gli ospiti che si alterneranno sul palco del programma troviamo l’attore Andrea Pennacchi, che proporrà un nuovo monologo, il cantautore statunitense Fantastic Negrito e il cantante / inviato Memo Remigi. Non mancheranno, ovviamente, le storiche rubriche del format, dalle vignette di Marco D’Ambrosio Makkox allo ‘Spiegone Damilano’, l’editoriale del giornalista sulle notizie salienti degli ultimi giorni, fino alla ‘Social Top Ten’ e alla ‘Var di puntata’, vere e proprie rassegne dei tweet e dei contenuti social più esilaranti del web.

Propaganda Live: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Propaganda Live è disponibile anche in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito di La7.