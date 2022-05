Propaganda Live stasera venerdì 27 maggio su La7: anticipazioni e ospiti della puntata

Manca poco a un nuovo appuntamento con Propaganda Live, in onda questa sera, venerdì 27 maggio 2022 a partire dalle 21.15 su La7. Come ormai di consueto, Diego Bianchi e i suoi ospiti passeranno in rassegna fatti e notizie recenti, approfondendoli attraverso servizi esclusivi e interviste a personaggi del mondo della politica e della cultura. All’accompagnamento musicale, invece, ci pensa la Propaganda Orchestra: guidati da Roberto Angelini, i musicisti diletteranno il pubblico in studio e a casa con un interessante repertorio di performance dal vivo.

Propaganda Live: cosa sapere sul programma in onda stasera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: dalla guerra in Ucraina alla strage in Texas

Nella prima parte della puntata, si ritornerà sul tema del conflitto in Ucraina: la reporter Francesca Mannocchi racconterà e commenterà gli ultimi retroscena tramite immagini e testimonianze raccolte nei luoghi dei combattimenti. Spazio, poi, alla drammatica strage nella scuola elementare in Texas: in collegamento dagli Stati Uniti, il fotoreporter Gabriele Galimberti, vincitore del World Press Photo per un reportage sulle armi negli USA, discuterà con Bianchi del terribile massacro avvenuto a Uvalde.

Propaganda Live: dietro le quinte del meeting napoletano di Forza Italia

Per il reportage della settimana, si torna a parlare di politica. Le telecamere della trasmissione sono arrivate a Napoli, per partecipare alla convention di Forza Italia. Dove, oltre a raccontare ai telespettatori Berlusconi e i suoi supporter, tra pizze dedicate e insoliti karaoke, Bianchi è riuscito anche a bloccare e intervistare l’attore americano Ron Moss, storico volto di Ridge Forrester in Beautiful. Irrinunciabili, ovviamente, le tradizionali rubriche del programma: dallo ‘Spiegone Damilano’, l’editoriale curato dal giornalista tra riflessioni e spunti di discussione, alle vignette satiriche di Marco D’Ambrosio Makkox, fino alla ‘Social Top Ten’, una raccolta delle notizie più interessanti tra quelle selezionate sul web e su Twitter, Instagram, Facebook e TikTok.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Accanto al cast fisso del programma, formato dai giornalisti Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher e dal cantante Memo Remigi nelle vesti di inviato speciale, nel corso della serata si alterneranno sul palco di Propaganda Live anche l’attore Andrea Pennacchi, con un nuovo monologo, e il polistrumentista e compositore statunitense Stewart Copeland, che si esibirà assieme a Irene Grandi.

Propaganda Live: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Propaganda Live è disponibile in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di La7.