Propaganda Live, stasera su La7: intervista a Sviatlana Tsikhanouskaya e reportage dall’Austria, temi e ospiti

Nuovo appuntamento con Propaganda Live, in onda questa sera, venerdì 26 novembre 2021, alle 21.15 su La7. Come ogni settimana, Diego Bianchi commenterà le notizie di punta dell’attualità nazionale e internazionale e, attraverso interviste, reportage e satira, proverà a offrirne una chiave di lettura differente rispetto a quella proposta dall’informazione mainstream. A intrattenere il pubblico tra un blocco e l’altro, ci penseranno le performance della Propaganda Orchestra.

Propaganda Live: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera alle 21.15 su La7

Propaganda Live: Diego Bianchi intervista Sviatlana Tsikhanouskaya

Il giornalista romano intervisterà Sviatlana Tsikhanouskaya, la leader dell’opposizione bielorussa, candidatasi alle elezioni presidenziale del 2020 contro il presidente in carica Lukashenko. Con lei parlerà di come l’esito delle consultazioni elettorali l’abbia portata a lasciare il paese e a trasferirsi in esilio volontario in Lituania, dove continua a fare attivismo politico e a criticare duramente il governo.

Questa sera a #propagandalive l'intervista esclusiva di Diego Bianchi a Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell'opposizione bielorussa. Appuntamento alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/34wpfDvpaN — Propaganda Live (@welikeduel) November 26, 2021

Propaganda Live: viaggio in Austria

Il reportage della settimana, invece, porterà i telespettatori in Austria. Le telecamere di Propaganda Live sono arrivate fino a Vienna per raccontare l’atmosfera che si respira nella nazione, la prima in Europa a entrare nuovamente in lockdown totale a seguito del preoccupante incremento dei contagi. Non mancheranno, ovviamente, le rubriche storiche del programma: dallo ‘Spiegone Damilano’ alla ‘Social Top Ten’, passando per le ironiche vignette di Makkox.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Accanto agli ospiti fissi (i giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata), calcheranno il palco di Propaganda Live anche lo scrittore Carlo Lucarelli, che parlerà del suo ultimo libro, Léon, e discuterà col conduttore dell’emergenza sanitaria; la cantautrice Giovanna Marini, protagonista di un omaggio a Paolo Pietrangeli, cantautore, sceneggiatore e regista recentemente scomparso; il fumettista Leo Ortolani; il comico Maurizio Milani; gli attori Andrea Pennacchi e Antonella Attili, che porteranno in scena due nuovi monologhi, e la squadra di Lercio.it, pronta a presentare nuovi sondaggi satirici. Infine, il pubblico canterà e ballerà sulle note dell’ultimo successo dei Mutonia, una delle band protagoniste dell’edizione 2021 di X-Factor.