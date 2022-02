Anticipazioni Propaganda Live, stasera su La7: Ucraina, Edoardo Leo e Rettore, temi e ospiti della puntata

Nuovo appuntamento con Propaganda Live in onda questa sera, venerdì 25 febbraio 2022, alle 21.15 su La7. Come ogni settimana, Diego Bianchi e i suoi ospiti commenteranno i fatti e le vicende più calde degli ultimi giorni, con un particolare focus sulla guerra in Ucraina. A occuparsi dell’intrattenimento musicale, invece, ci penserà la Propaganda Orchestra, guidata da Roberto Angelini.

Propaganda Live: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: novità e aggiornamenti dall’Ucraina

La puntata si aprirà con un collegamento in diretta da Kramatorsk, nel Donbass, dove la giornalista Francesca Mannocchi racconterà nel dettaglio cosa sta accadendo nelle ultime ore, provando a delineare un quadro generale dell’offensiva russa e delle sue dinamiche.

Propaganda Live: Diego Bianchi intervista Daria Bignardi

Spazio, poi, a un’intervista alla scrittrice e conduttrice Daria Bignardi. Nel corso della chiacchierata, Bianchi discuterà con lei del conflitto tra Mosca e Kiev e, ricollegandosi al suo ultimo libro, uscito di recente nelle librerie, di tutti i libri che ‘le hanno rovinato la vita’.

Propaganda Live: in ricordo di Luca Attanasio

Per questa settimana, il fulcro del reportage di puntata sarà un’intervista in diretta a Zakia Seddiki, vedova dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, assassinato in Congo un anno fa nell’agguato che ha coinvolto il villaggio di Kibumba, a pochi chilometri dalla città di Goma. Non mancheranno, ovviamente, le rubriche storiche del programma: dallo ‘Spiegone Damilano’, un rapido recap curato dal direttore de L’Espresso Marco Damilano, alle vignette satiriche del fumettista Marco Makkox D’Ambrosio, fino alla ‘Social Top Ten’, l’attesissima rassegna dei contenuti più interessanti tra quelli proposti dal web e dagli spettatori della trasmissione.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata, da Edoardo Leo a Ditonellapiaga

Accanto al cast fisso formato dai giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata e Constanze Reuscher, tra gli ospiti di Propaganda Live troviamo anche il cronista politico Filippo Ceccarelli, l’attore romano Edoardo Leo, che ricorderà Gigi Proietti col suo docufilm Luigi Proietti detto Gigi, l’attore Andrea Pennacchi, che porterà sul palco un nuovo monologo e, reduci dall’ultimo Festival di Sanremo, Donatella Rettore e Ditonellapiaga.