Propaganda Live, stasera venerdì 22 aprile su La7: anticipazioni e ospiti della puntata

La prima serata di La7 propone una nuova puntata di Propaganda Live, in onda questa sera, venerdì 22 aprile 2022 a partire dalle 21.15. Come ogni settimana, da due mesi a questa parte, Diego Bianchi e i suoi ospiti dedicheranno tutta la loro attenzione all’analisi e al commento degli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Per quanto riguarda, invece, la quota intrattenimento, immancabile la presenza della Propaganda Orchestra che, guidata da Roberto Angelini, riempirà gli intervalli tra un servizio e l’altro di musica suonata rigorosamente live.

Propaganda Live: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: Francesca Mannocchi racconta il conflitto in Ucraina

A distanza di quasi 60 giorni dall’invasione dell’Ucraina da parte dei Russi e dall’inizio dei combattimenti, la reporter Francesca Mannocchi, presente in studio, proporrà un reportage sui testimoni e sui sopravvissuti ai crimini di guerra. Attraverso le parole di chi ha vissuto per settimane sotto l’assedio delle truppe di Vladimir Putin a Irpin, Bucha, Borodyanka, Chernihiv e le immagini esclusive dei villaggi e delle città liberate, i telespettatori avranno modo di vedere e ascoltare la testimonianza di chi è riuscito a resistere ma ha perso mariti, figli e amici tra tremende torture e terribili abusi. Infine, spazio alle tradizionali rubriche del programma, dalle vignette satiriche di Makkox allo ‘Spiegone Damilano’, fino all’amata ‘Social Top Ten’, rassegna dei contenuti più esilaranti tra quelli pescati dalla redazione sulle varie piattaforme social.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Oltre al cast fisso (composto dai giornalisti Francesca Schianchi, Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata e dal cantautore / inviato speciale Memo Remigi), tra gli ospiti che si alterneranno nel corso della diretta ci saranno anche Don Winslow, uno degli scrittori americani più importanti del panorama letterario contemporaneo, e lo storico ex cantante degli Spandau Ballet Tony Hadley, una delle voci che hanno segnato gli Anni 80.

Propaganda Live: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Propaganda Live è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di La7.