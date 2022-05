Propaganda Live, stasera venerdì 20 maggio su La7: anticipazioni e ospiti della puntata

La prima serata di La7 propone una nuova puntata di Propaganda Live, in onda questa sera, venerdì 20 maggio 2022 a partire dalle 21.15. Come di consueto, Diego Bianchi e il suo parterre di ospiti in studio e in collegamento commenteranno vicende e personaggi di punta dell’attualità nazionale e internazionale, con un focus specifico sulla guerra in Ucraina e sugli ultimi aggiornamenti dal fronte.

Propaganda Live: cosa sapere sul programma in onda stasera su Rai 1 alle 21.15

Propaganda Live: dalla guerra in Ucraina alla politica italiana, i reportage di Francesca Mannocchi e Diego Bianchi

Nella prima parte della trasmissione, la reporter Francesca Mannocchi, appena tornata dall’Ucraina, proseguirà il suo racconto sul conflitto, parlando delle ultime settimane trascorse nelle zone interessate dalle operazioni militari. Ma non solo: a partire da un nuovo reportage, accompagnerà i telespettatori in un viaggio tra le drammatiche testimonianze degli abusi che i cittadini dei villaggi liberati attorno a Kharkiv hanno subito dai Russi e i difficili e rischiosi tentativi di evacuazione messi in atto dai volontari ucraini per aiutare i civili intrappolati. Spazio, poi, alla politica nostrana: le telecamere di Propaganda Live hanno accompagnato Diego Bianchi a seguire una serie di appuntamenti di Salvini e Renzi, in un clima di pre-campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative ormai vicine. Non mancheranno, ovviamente, le storiche rubriche del talk: dallo ‘Spiegone Damilano’, editoriale del giornalista sulle notizie della settimana, alle vignette satiriche di Marco Makkox D’Ambrosio, fino alla ‘Social Top Ten’ e alla ‘Var di puntata’, un mix dei contenuti social e dei post dei fan della trasmissione, pescati tra Facebook, Twitter, Instagram e TikTok.

Kharkiv oblast, qualche giorno fa Fotografia di Alessio Romenzi pic.twitter.com/uOpYQpuYgw — francesca mannocchi (@mannocchia) May 14, 2022

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Accanto allo zoccolo duro del programma (i giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Filippo Ceccarelli), sul palco di Propaganda Live troveremo l’attore Andrea Pennacchi, pronto a portare in scena un nuovo monologo, il cantautore Memo Remigi nelle vesti di inviato speciale e la stella del jazz Lady Blackbird.

Propaganda Live: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Propaganda Live è disponibile in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito web di La7.