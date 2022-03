Propaganda Live stasera su La7, le anticipazioni della puntata: la guerra in Ucraina vista dal web e i reportage di Francesca Mannocchi

Propaganda Live torna su La7 con un nuovo appuntamento in onda questa sera, venerdì 18 marzo 2022 a partire dalle 21.15. Come di consueto, Diego Bianchi ripercorrerà assieme ai suoi ospiti le notizie e i fatti salienti degli ultimi giorni attraverso inchieste, reportage esclusivi e i contributi degli inviati sparsi per l’Italia e per il mondo. Immancabile la musica, grazie alle performance live della Propaganda Orchestra guidata da Roberto Angelini.

Propaganda Live: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: Francesca Mannocchi racconta la guerra in Ucraina

Il conflitto in Ucraina continua a essere, anche in questa puntata, il focus principale. In studio, la reporter Francesca Mannocchi, appena tornata dai luoghi distrutti dagli attacchi armati e dai raid aerei, racconterà la situazione attraverso parole e immagini.

Propaganda Live: un reportage sul conflitto visto attraverso il web

Anche per questa settimana, come la scorsa, il reportage della puntata continuerà ad analizzare il tema della guerra vista dal web. Nello specifico, si osserverà come sia diventata centrale anche nella dimensione virtuale e come influencer e content creator stiano cercando di sensibilizzare i propri follower su quello che sta accadendo. Spazio, dunque, a due interviste: Bianchi ha incontrato Slava, rapper bresciano di origini ucraine, che sta raccontando gli eventi sui social, e Vlad, autore del blog Il Diario del Russo. Non mancheranno, dunque, le rubriche storiche del programma, dallo ‘Spiegone Damilano’, editoriale a cura di Marco Damilano alla ‘Social Top Ten’, rassegna dei migliori contenuti pescati sul web, fino alle vignette del fumettista Marco D’Ambrosio detto Makkox.

La storia di Marta Vasyuta, ventenne ucraina intervistata dalla BBC, che da Londra racconta su TikTok la guerra ai suoi giovanissimi follower. #propagandalive #tiktoktank 👇https://t.co/HrZ4Bp2kLg pic.twitter.com/vCwQhBE9At — Propaganda Live (@welikeduel) March 16, 2022

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Accanto al cast fisso (i giornalisti Marco Damilano, Constanze Reuscher, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata), sul palco di Propaganda Live si alterneranno Simonetta Gola, vedova di Gino Strada, che presenterà il memoir Una persona alla volta, gli attori Valerio Aprea e Andrea Pennacchi con due nuovi monologhi e, infine, la cantautrice americana Joan As Police Woman.

Propaganda Live: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Propaganda Live è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito web e l’app di La7.