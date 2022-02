Propaganda Live stasera su La 7, le anticipazioni: Ana Mena e gli operai Pfizer, temi e ospiti della puntata

Propaganda Live torna con una nuova puntata in onda questa sera, venerdì 18 febbraio 2022, alle 21.15 su La 7. Come di consueto, Diego Bianchi e i suoi ospiti commenteranno i fatti pregnanti dell’ultima settimana, con uno sguardo particolare all’attualità politica. All’intrattenimento musicale, invece, ci pensa la Propaganda Orchestra, guidata da Roberto Angelini e pronta a dilettare il pubblico con performance live e improvvisazioni estemporanee.

Propaganda Live: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: intervista ad Ezio Mauro sulle ultime vicende politiche

Nella prima parte del programma, Bianchi chiacchiererà con il giornalista Ezio Mauro. Lo storico ex direttore de La Repubblica risponderà a una serie di domande sulle notizie più recenti, dal Mattarella Bis fino alla crisi del centrodestra, passando per la complicata situazione ucraina.

Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Ezio Mauro e Paola Minaccioni. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/oxXhwrke4g — Propaganda Live (@welikeduel) February 18, 2022

Propaganda Live: reportage sul caso Pfizer

Spazio, poi, al reportage di puntata. Le telecamere di Propaganda Live porteranno i telespettatori a Catania tra i lavoratori e le lavoratrici di Pfizer, impegnati a manifestare contro la volontà dell’azienda di licenziare centinaia di dipendenti. Ma non è tutto. Bianchi intervisterà anche la preside di una scuola che, oltre alle normali lezioni mattutine, mette a disposizione anche una serie di attività pomeridiane per tenere i ragazzi impegnati e allontanarli dai pericoli e dalle problematiche di un quartiere difficile. Infine, non mancheranno le rubriche storiche della trasmissione, dallo ‘Spiegone Damilano’, l’editoriale del direttore de L’Espresso su vicende e personaggi di punta degli ultimi 7 giorni, alle vignette satiriche del fumettista Makkox, fino alla ‘Social Top Ten’, una rassegna dei contenuti più simpatici e interessanti, ripescati da Twitter, Instagram e Facebook. E, tra le novità, il curioso Fantacitorio, sulla falsariga del Fantasanremo che tanto ha spopolato nel corso della kermesse musicale.

Propaganda Live: da Paola Minaccioni ad Ana Mena tutti gli ospiti della serata

Accanto al parterre di fedelissimi (i giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher), sul palco di Propaganda Live si alterneranno l’attrice Paola Minaccioni, per la prima volta in studio con un monologo scritto da Francesco Piccolo, il cantautore Memo Remigi, l’attore Andrea Pennacchi, pronto a mettere in scena un nuovo monologo e, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, la cantante spagnola Ana Mena.