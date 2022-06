Propaganda Live stasera venerdì 17 giugno su La7: anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata

Manca davvero poco al finale di stagione di Propaganda Live, in onda questa sera, venerdì 17 giugno 2022 alle 21.15 su La7. Anche per quest’ultima puntata, Diego Bianchi e i suoi ospiti accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le notizie più calde dell’attualità, passando dalla guerra in Ucraina al vicende che hanno animato la scena politica italiana nella settimana appena trascorsa. Immancabile, ovviamente, l’intrattenimento musicale curato dalla Propaganda Orchestra: guidati da Roberto Angelini, i musicisti proporranno improvvisazioni e straordinarie performance live.

Propaganda Live: cosa sapere sull’ultima puntata del programma in onda stasera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: ultimo, veloce recap del conflitto in Ucraina

Nella prima parte della puntata, la reporter Francesca Mannocchi arriverà in studio per fare una sintesi di questi mesi di conflitto, analizzandone dinamiche ed evoluzione, e provare a capire cosa ci attende in futuro.

L’ultimo capitolo dei racconti ucraini@welikeduel Ucraina: il reportage di Francesca Mannocchi | 27 maggio 2022 https://t.co/1AGk9WdPv5 — francesca mannocchi (@mannocchia) May 29, 2022

Propaganda Live: Diego Bianchi ritorna indietro nel tempo di un anno

Nel suo ultimo reportage della stagione, Diego Bianchi ripercorrerà tutto l’anno appena passato attraverso le sue tappe fondamentali, dalla rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica all’arrivo dei vaccini contro il coronavirus, fino alla guerra in Ucraina. Non mancheranno, ovviamente, le storiche rubriche del format: dallo ‘Spiegone Damilano’, un editoriale sulle vicende salienti degli ultimi giorni, alle vignette satiriche del fumettista Marco D’Ambrosio in arte Makkox, fino alla ‘Social Top Ten’, rassegna dei migliori contenuti pescati su Twitter, Facebook e Instagram dalla redazione.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Oltre al cast fisso (i giornalisti Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata e il cantautore / inviato Memo Remigi), sul palco di Propaganda Live si susseguiranno il comico Lillo, pronto far ridere con tante, esilaranti incursioni, gli attori Valerio Aprea e Andrea Pennacchi, che porteranno in scena due monologhi inediti e i cantanti Naip e Gianni Celeste, ritornato sulla cresta dell’onda grazie a un trend di TikTok.

Propaganda Live: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale sette del digitale terrestre e 107 di Sky, Propaganda Live è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito web e sull’app di La7.