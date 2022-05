Propaganda Live, stasera venerdì 13 maggio su La7: anticipazioni e ospiti della puntata

Prosegue l’appuntamento di Propaganda Live con una nuova puntata in onda questa sera, venerdì 13 maggio 2022 su La7 a partire dalle 21.15. Come ormai da più di 70 giorni, Diego Bianchi e i suoi ospiti approfondiranno le ultime notizie dall’Ucraina con reportage esclusivi realizzati dai corrispondenti e commenteranno quanto accaduto in Italia e nel mondo nelle ultime settimane. A deliziare il pubblico con performance rigorosamente live ci penserà, invece, la Propaganda Orchestra, guidata da Roberto Angelini.

Propaganda Live: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: continua il racconto della guerra in Ucraina

Immancabile, anche in questa puntata, il racconto del conflitto attraverso le immagini e le testimonianze raccolte dalla reporter Francesca Mannocchi. Che, in collegamento dalle città maggiormente interessate dai combattimenti, proverà a fare un punto della situazione e ad azzardare una serie di previsioni sul futuro che attende il Paese e i cittadini. Non mancheranno, ovviamente, le storiche rubriche del programma: dallo ‘Spiegone Damilano’, un editoriale del giornalista sui fatti più recenti dell’attualità nazionale e internazionale, alle vignette satiriche del fumettista Marco Makkox D’Ambrosio, fino alla ‘Social Top Ten’ e alla ‘Var di puntata’, con una carrellata dei commenti dei telespettatori e una selezione dei contenuti più interessanti tra quelli pescati su Facebook, Instagram, Twitter e TikTok.

La solitudine della guerra, nord est della regione di Kharkiv, oggi pic.twitter.com/Gej1n9uGbp — francesca mannocchi (@mannocchia) May 11, 2022

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Oltre allo zoccolo duro formato dai giornalisti Marco Damilano, Paolo Celata, Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli e Constanze Reuscher, sul palco di Propaganda Live si alterneranno Lorenzo Jovanotti, in studio per cantare, ballare e chiacchierare con Diego Bianchi sul Jova Beach Party 2022 e sui nuovi progetti discografici, Enzo Avitabile, che si esibirà assieme al cantautore originario di Cortona e gli attori Andrea Pennacchi e Antonella Attili, pronti a mettere in scena due nuovi monologhi.

Propaganda Live: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Propaganda Live è disponibile anche in diretta streaming sul sito e sull’app di La7.