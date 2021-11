Propaganda Live stasera su La7: la crisi dei migranti tra Polonia e Bielorussia e reportage da Trieste, temi e ospiti

Nuovo appuntamento con Propaganda Live, in onda stasera, venerdì 12 novembre 2021, alle 21.15 su La7. Anche questa settimana, Diego Bianchi e la sua squadra commenteranno le notizie più calde degli ultimi giorni attraverso reportage, filmati e contributi degli inviati sparsi per l’Italia. Ad allietare l’atmosfera ci penseranno le performance musicali della Propaganda Orchestra, diretta da Roberto Angelini.

Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Kasia Smutniak e Luca Bizzarri. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/T0OxgUFqh6 — Propaganda Live (@welikeduel) November 12, 2021

Propaganda Live: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: l’intervista a Kasia Smutniak sugli scontri al confine tra Polonia e Bielorussia

Nella prima parte del programma, Diego Bianchi intervisterà Kasia Smutniak, attrice polacca naturalizzata italiana. Con lei parlerà della complicata situazione al confine tra Polonia e Bielorussia dove con la complicità di Lukashenko si stanno ammassando migliaia di migranti che spingono per entrare nei territori dell’Unione europea.

Propaganda Live: il reportage di Diego Bianchi da Trieste e l’intervista a Luca Bizzarri

Spazio, poi, all’immancabile reportage. Le telecamere di Propaganda Live porteranno il pubblico a Trieste teatro delle proteste no green pass. Verranno mandate in onda le testimonianze di Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi, due anziani che prestano soccorso ai tanti migranti che sbarcano nel capoluogo friulano dopo aver percorso la rotta balcanica. Ma non è tutto. Ci sarà anche un’intervista al comico Paolo Rossi. Infine, in collegamento video, l’attore Luca Bizzarri affronterà il delicato tema del confine sottile tra satira e politica, per cui diventa spesso difficile per un comico far ridere più di un politico. Immancabili, ovviamente, le rubriche fisse: dalle vignette del fumettista Makkox allo ‘Spiegone Damilano’, fino alla ‘Social Top Ten’ e alla ‘Var di puntata’, rassegne dedicate ai contenuti social più interessanti.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della puntata

Oltre allo zoccolo duro formato dai giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata e Constanze Reuscher, sul palco di Propaganda Live si alterneranno anche il comico Maurizio Milani, le estrose Karma B, l’attrice Antonella Attili, che porterà un monologo inedito e Michele Incollu, creatore di Lercio.it, il sito web di false notizie di taglio umoristico e grottesco. L’intrattenimento musicale, invece, sarà affidato al gruppo rock Marlene Kuntz.