Anticipazioni Propaganda Live stasera su La7: aggiornamenti dall’Ucraina e intervista a Kasparov, temi e ospiti

La prima serata di La7 propone una nuova puntata di Propaganda Live, in onda questa sera, venerdì 11 marzo 2022, a partire dalle 21.15. Come ogni settimana, Diego Bianchi e i suoi ospiti passeranno in rassegna le notizie più calde degli ultimi giorni, con una particolare attenzione per il conflitto tra Russia e Ucraina. Non mancherà l’intrattenimento musicale: a riempire gli intermezzi tra un tema e l’altro ci penserà la Propaganda Orchestra, tra esibizioni live e jam session improvvisate.

Propaganda Live: cosa sapere sul programma in onda stasera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: da Francesca Mannocchi a Garry Kasparov

Nella prima parte della trasmissione, Bianchi intervisterà Francesca Mannocchi. In collegamento dall’Ucraina, la reporter commenterà con il conduttore gli ultimi aggiornamenti sull’offensiva russa. Spazio poi, in diretta da New York, a una chiacchierata con lo scrittore ed ex campione del mondo di scacchi Garry Kasparov. Da sempre oppositore di Putin, avrà modo di spiegare ai telespettatori il suo punto di vista sulla situazione.

Stamattina abbiamo attraversato la linea del fronte con un convoglio umanitario di evacuazione.

Qualche chilometro prima di Vorzel (nord ovest di Kiev) siamo stati fermati dai mezzi russi. pic.twitter.com/5lxCm5gwe4 — francesca mannocchi (@mannocchia) March 9, 2022

Propaganda Live: il racconto social delle proteste contro la guerra

Per il reportage settimanale, Propaganda Live ha raccolto sul web video e testimonianze sulla guerra, sulla resistenza ucraina e, soprattutto, sulle contestazioni di attivisti e cittadini che, in tutto il mondo, reclamano a gran voce il cessate il fuoco. Ne verrà fuori una narrazione social dinamica e quasi interattiva, arricchita dai contributi di inviati sul fronte ed esperti. A fare da intermezzo tra un servizio e un’intervista ci penseranno le storiche rubriche del programma: dallo ‘Spiegone Damilano’, editoriale curato dal giornalista Marco Damilano, alle vignette del fumettista Marco Makkox D’Ambrosio, fino alla ‘Social Top Ten’, una rassegna dei migliori contenuti pescati sui social.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Accanto al parterre degli habitué (i giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e Paolo Celata), sul palco di Propaganda Live arriveranno anche lo scrittore e conduttore Michele Dalai che, con la squadra di rugby delle Zebre ha portato al sicuro a bordo di un pullman 49 profughi dall’Ucraina, gli attori Filippo Timi e Andrea Pennacchi, pronto a mettere in scena un nuovo monologo, e il cantante e attore napoletano Beppe Barra.

Propaganda Live: dove vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Propaganda Live è disponibile anche sull’app e sul sito di La7.