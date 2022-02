Propaganda Live puntata in onda stasera su La7: Alessandro Barbero, proteste degli studenti, temi, ospiti

Propaganda Live torna con un nuovo appuntamento in onda questa sera, venerdì 11 febbraio 2022, alle 21.15 su La7. Come di consueto, Diego Bianchi e i suoi ospiti commenteranno le notizie e i temi più in vista dell’attualità con approfondimenti, reportage inediti e momenti di satira. A intrattenere il pubblico, invece, ci penserà la Propaganda Orchestra, tra esibizioni dal vivo e jam session improvvisate. Parlando di musica stasera tra gli ospiti ci saranno anche La Rappresentante di Lista e Tananai reduci da Sanremo.

Propaganda Live: un focus sulle proteste degli studenti contro le novità sull’esame di maturità

Per il ‘raccontone’ della settimana, le telecamere di Propaganda Live porteranno i telespettatori nelle proteste degli studenti contro le nuove modalità con cui il ministro Bianchi ha deciso di far svolgere l’esame di maturità. Una mobilitazione che ha abbracciato le scuole di tutta Italia e che, soprattutto a Torino, è sfociata in pesanti scontri di piazza.

Propaganda Live: Diego Bianchi intervista Alessandro Barbero

Spazio, poi, all’intervista di Diego Bianchi allo storico Alessandro Barbero. Nel corso di una lunga chiacchierata, il giornalista e il professore discuteranno, tra le tante cose, di scuola e giovani, green pass e della condizione femminile. Non mancheranno, ovviamente, le storiche rubriche del programma: dallo ‘Spiegone Damilano’, l’editoriale del direttore de L’Espresso Marco Damilano alle vignette del fumettista Marco Makkox D’Ambrosio, fino alla ‘Social Top Ten’, una rassegna dei contenuti social più curiosi dei social.

Questa sera torna #propagandalive con l'intervista di Diego Bianchi al prof. Alessandro Barbero. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv. pic.twitter.com/aKdD5CA7yb — Propaganda Live (@welikeduel) February 11, 2022

Propaganda Live: tra gli ospiti della serata anche Tananai e La Rappresentante di Lista

Oltre allo zoccolo duro formato dai giornalisti Francesca Schianchi, Marco Damilano, Paolo Celata e Constanze Reuscher, tra gli ospiti di Propaganda Live figurano anche il cronista politico Filippo Ceccarelli, che interverrà con commenti a margine e curiosi aneddoti, gli attori Valerio Aprea e Andrea Pennacchi, pronti a mettere in scena due nuovi monologhi e, reduci dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, Tananai e il duo La Rappresentante di Lista.