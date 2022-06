Propaganda Live stasera venerdì 10 giugno su La7: anticipazioni e ospiti della puntata

Nuovo appuntamento settimanale anche con Propaganda Live, in onda questa sera, venerdì 10 giugno 2022 a partire dalle 21.20. Come di consueto, Diego Bianchi e la sua squadra passeranno in rassegna gli argomenti più in vista degli ultimi giorni, con un’attenzione privilegiata per la guerra in Ucraina e le sue ripercussioni sul resto del mondo, approfonditi attraverso interviste e servizi esclusivi. A occuparsi, invece, della musica sarà la Propaganda Orchestra: guidata da Roberto Angelini, la band intratterrà il pubblico in studio e da casa con performance e improvvisazioni rigorosamente live.

Propaganda Live: cosa sapere sulla trasmissione in onda stasera su La7

Propaganda Live: Diego Bianchi intervista Ezio Mauro

Nella prima parte della trasmissione, Bianchi intervisterà Ezio Mauro, giornalista ed ex direttore del quotidiano La Repubblica. Tra una domanda e l’altra, i due discuteranno del conflitto in terra ucraina e dei suoi sviluppi futuri, delle ormai imminenti elezioni amministrative che, domenica 12 giugno, coinvolgeranno alcuni comuni italiani, del referendum sulla giustizia, provando ad analizzarne uno per uno i quesiti in chiave semplificata e di numerosi altri temi al centro del dibattito quotidiano delle settimane appena trascorse. Non mancheranno, naturalmente, le storiche rubriche del format: dallo ‘Spiegone Damilano’, un editoriale su fatti e personaggi salienti alla luce dei più recenti accadimenti, alle vignette satiriche del fumettista Marco D’Ambrosio in arte Makkox, fino alla ‘Social Top Ten’, una classifica dei contenuti più curiosi tra quelli postati su Instagram, Twitter, Facebook e TikTok da personaggi della politica e dello spettacolo e da utenti comuni.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Accanto allo zoccolo duro (i giornalisti Marco Damilano, Constanze Reuscher, Paolo Celata, Francesca Schianchi e Filippo Ceccarelli), si susseguiranno sul palco del programma anche gli attori Valerio Aprea, che porterà in scena un monologo inedito di Mattia Torre in occasione del suo 50esimo compleanno, Andrea Pennacchi con un nuovo personaggio, il cantante Memo Remigi, che tornerà con le sue esilaranti indagini da Testaccio, le Karma B e la cantautrice Ditonellapiaga.

Propaganda Live: dove guardare il programma

Oltre che sul canale sette del digitale terrestre e 107 di Sky, Propaganda Live è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di La7.