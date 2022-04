Propaganda Live stasera Venerdì 1 Aprile su La7: tutte le anticipazioni della puntata

Diego Bianchi torna con una nuova puntata di Propaganda Live in onda questa sera, venerdì 1 aprile 2022, a partire dalle 21.15 su La7. Come di consueto, il conduttore interpellerà ospiti in studio e in collegamento per commentare le notizie più recenti, con un occhio di riguardo per gli ultimi aggiornamenti sul conflitto tra Russia e Ucraina. A dilettare i telespettatori con tanta buona musical dal vivo, invece, ci sarà la Propaganda Orchestra, guidata da Roberto Angelini.

Propaganda Live: cosa sapere del programma in onda stasera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: tutte le novità dal fronte

Come ogni venerdì, immancabile sarà il focus sull’attualità. Francesca Mannocchi, in collegamento in diretta da Kiev, farà un punto della situazione, ragguagliando il pubblico su quel che è successo nelle ultime ore.

Il notturno per Kiev, in carrozza sole io e Anna Politkovskaja pic.twitter.com/nSIX6Jk0VH — francesca mannocchi (@mannocchia) March 30, 2022

Propaganda Live: Bianchi incontra lo Zebre Rugby Club e intervista Maxime Mbanda

Per il reportage della settimana, le telecamere di Propaganda Live sono arrivate a Padova dove Bianchi ha incontrato lo Zebre Rugby Club che, a inizio marzo, ha portato al sicuro in Italia i familiari dei rugbisti di Kiev. Spazio, poi, a due interviste speciali: la prima sarà quella al signor Marco Borghini, un 90enne parmigiano che, tramite la sua badante, è entrato in contatto con sette bambini ucraini e le loro mamme, a cui ha aperto le porte di casa. La seconda, invece, a Maxime Mbanda, giocatore della nazionale italiana rugby, volontario della Croce Gialla di Parma e premiato dal presidente Mattarella col titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica per i servizi offerti durante la pandemia. Ritorneranno, ovviamente, anche le storiche rubriche della trasmissione tra cui lo ‘Spiegone Damilano’, editoriale del giornalista sulle ultime vicende della settimana, le vignette del fumettista Marco D’Ambrosio Makkox e il curioso quanto insolito materiale della ‘Social Top Ten’.

Propaganda Live: da Elisa a Luca Bizzarri tutti li ospiti della serata

Oltre allo zoccolo duro (i giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e Paolo Celata), ad affiancare Bianchi nel corso della puntata ci saranno tanti ospiti, tra cui il comico Luca Bizzarri, che racconterà un inedito Zelensky, l’attore Andrea Pennacchi con un nuovo monologo, il cantante Memo Remigi e la cantautrice Elisa.

Propaganda Live: dove vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Propaganda Live è disponibile in streaming e on demand sul sito e sull’app di La7.