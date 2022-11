Propaganda Live, stasera su La7 Zoro a bordo della nave Geo Barents

Nuovo appuntamento settimanale con Propaganda Live. Stasera 11 novembre, come ogni venerdì alle 21.20 su La7, Diego Bianchi torna con una puntata dedicata all’attualità italiana e internazionale. Focus soprattutto sulla questione migranti, con un reportage esclusivo dalla Geo Barents, nave di Medici senza Frontiere, quando si trovava al largo di Catania. Zoro ha trascorso due giorni a bordo raccontando la vita dei migranti. Non mancheranno poi approfondimenti sulla guerra in Ucraina e momenti più leggeri di musica e spettacolo. Stasera in studio ci saranno Valerio Aprea con un nuovo monologo e gli Spyro Gyra, band statunitense domani sera ospite del Roma Jazz Festival. Visione disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 11 novembre 2022 su La7

Tema centrale della nuova puntata di Propaganda Live sarà la questione migranti che sta infiammando la politica italiana e internazionale. Il presentatore Diego Bianchi ha infatti avuto modo di passare due giorni a bordo della Geo Barents, la nave di Medici senza Frontiere con a bordo 572 persone. A largo di Catania e in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro, Zoro ha potuto parlare con chi ha lasciato il proprio Paese nella speranza di un futuro migliore. Sarà un racconto di aspettative disattese, desideri e diritti negati, ma anche di sogni e resilienza. Sarò occasione per analizzare l’operato del governo di Giorgia Meloni, soprattutto a seguito dei recenti attriti con il presidente francese Emmanuel Macron. La nuova puntata di Propaganda Live dovrebbe concentrarsi anche sulla guerra in Ucraina, grazie agli interventi dal Donbass di Francesca Mannocchi, inviata sul campo per il Tg di La7.

Non solo attualità, ma anche cultura e spettacolo. Come da tradizione, Propaganda Live si concederà anche momenti più distesi dedicati alla musica e al cinema. Stasera Zoro ospiterà la band americana Spyro Gyra, che domani sera suonerà all’Auditorium Parco della Musica per il Roma Jazz Festival. Fondata negli Anni 70 dal sassofonista Jay Beckenstein, la formazione di Buffalo vanta 10 milioni di album venduti in 40 anni di attività. Sarà occasione per ascoltare i brani più celebri della carriera, tra cui Morning Dance dell’omonimo disco di debutto e la famosa Shaker Song. Nel corso della puntata spazio anche per Valerio Aprea, attore che ha recitato anche in Boris, tornando per la quarta stagione su Disney+. E ancora, presente Andrea Pennacchi per un nuovo video e Makkox con le sue vignette satiriche. In studio infine Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Filippo Celata e Francesca Schianchi.