Propaganda Live stasera su La7: ospiti Kasia Smutniak e Daniele Silvestri

Nuovo appuntamento su La7 con Propaganda Live. Stasera 21 ottobre alle 21.25 Diego “Zoro” Bianchi torna in prima serata con una puntata che intende affrontare i principali temi di attualità italiana e internazionale. Spazio infatti per la situazione politica attuale con aggiornamenti sulle consultazioni al Quirinale e sul fronte bellico in Ucraina. Interverranno esperti e inviati sul campo, con l’obiettivo di illustrare quanto avviene oggi nel mondo. Non mancheranno poi i momenti più leggeri con musica e spettacolo. Gli ospiti odierni saranno l’attrice Kasia Smutniak e il cantautore Daniele Silvestri che si affiancheranno alle presenze fisse. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di La7.

Propaganda Live, temi e ospiti di stasera 21 ottobre 2022 su La7

La nuova puntata di stasera analizzerà soprattutto l’attualità italiana. Il conduttore Diego Bianchi introdurrà un nuovo reportage che racconterà tutti gli aggiornamenti sulla situazione politica. Protagonista del servizio sarà Silvio Berlusconi, che negli ultimi giorni ha infiammato lo scenario nostrano e internazionale con le sue dichiarazioni su Putin e Zelensky. Inoltre ci sarà modo di commentare le consultazioni al Quirinale, dove si è recato oggi l’intero centrodestra con la premier in pectore Giorgia Meloni. Propaganda Live potrebbe anche tornare sulla guerra in Ucraina, grazie ai servizi sul campo della giornalista Francesca Mannocchi. In studio, per analizzare la situazione, ci saranno come sempre Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Francesca Schianchi e Constanze Reuscher. Spazio poi alle vignette di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie della settimana.

Propaganda Live dedicherà un ampio spazio poi a una nuova coppia di ospiti. Stasera sbarcherà in studio l’attrice Kasia Smutniak, che presenterà Il Colibrì, film in cui recita accanto a Pierfrancesco Favino. Il sala dallo scorso 14 ottobre, è adattamento dell’omonimo romanzo premio Strega di Sandro Veronesi. Zoro discuterà con l’interprete italo-polacca diversi argomenti, tra cui la politica in Italia e il diritto all’aborto. A seguire, arriverà in studio il cantautore Daniele Silvestri, che assumerà anche il ruolo di frontman della Propaganda Orchestra per l’intera puntata. L’artista è pronto a tornare con un nuovo album in studio e con un tour nei teatri di tutta Italia. Infine, atteso ritorno per l’attore Valerio Aprea che reciterà un monologo inedito.