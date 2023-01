Propaganda Live, stasera su La7 Zoro ospita Paolo Giordano

Nuovo appuntamento su La7 con Propaganda Live. Stasera 27 gennaio alle 21.15 Diego Bianchi, noto anche con lo pseudonimo di Zoro, tornerà in onda per raccontare e analizzare i temi centrali dell’attualità italiana. In occasione del settimo anniversario dalla scomparsa, si parlerà di Giulio Regeni sperando di rinnovare con un ulteriore appello la ricerca della verità. Spazio anche all’ormai tradizionale reportage settimanale di Zoro che per l’occasione sarà in Campania, con un focus sui recenti scontri fra tifosi di Paganese e Casertana. In studio non mancheranno gli ospiti, che stasera saranno lo scrittore Paolo Giordano e, per gli spazi musicali, la cantante Tahnee Rodriguez. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di La7.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 27 gennaio 2023 su La7

La puntata odierna di Propaganda Live partirà con un ricordo di Giulio Regeni. A sette anni dalla scomparsa, la verità è ancora lontana e molti sono i dubbi in merito alla vicenda. Non si arrendono però i genitori del ricercatore, Paola e Claudio, che saranno in collegamento con Diego Bianchi. Il dibattito sarà un punto di partenza con un ulteriore appello affinché si ottenga giustizia. Primo ospite in studio della puntata sarà poi Paolo Giordano, giornalista e scrittore premio Strega per il suo romanzo La solitudine dei numeri primi. Suo ultimo lavoro è Tasmania, edito in Italia da Einaudi, uscito in libreria lo scorso ottobre. Assieme a Zoro, oggi discuterà sui principali temi dell’attualità e della cronaca italiane, tra cui probabilmente la Giornata della Memoria per le vittime dell’Olocausto.

In Propaganda Live, anche oggi Diego Bianchi presenterà un suo nuovo reportage. Per l’occasione è andato in Campania, nel salernitano, territorio afflitto da problemi ambientali e dalla Camorra. Il conduttore però si soffermerà sui recenti scontri che domenica scorsa hanno coinvolto gli ultras di Paganese e Casertana e sul fiume Sarno, da anni vittima dell’inquinamento. Fra le testimonianze, spicca quella di Annamaria Torre, la figlia del sindaco di Pagani Marcello Torre ucciso dalla malavita nel 1980. A seguire, torneranno anche gli spazi musicali. Per la puntata di oggi sarà in studio Tahnee Rodriguez, cantante nata a Roma da padre del Ruanda e madre argentina. È nota per aver partecipato a The Voice nel 2019, entrando nel team di Elettra Lamborghini. Non mancheranno poi Andrea Pennacchi con un nuovo monologo, Makkox con la sua satira e la Social Top Ten per le notizie dal web.