Propaganda Live stasera su La7: Verdena a Cazzullo ospiti di Zoro

Diego “Zoro” Bianchi torna con un nuovo appuntamento di Propaganda Live. Stasera 7 ottobre, alle 21.25 su La7, in trasmissione ci sarà spazio per la guerra in Ucraina con i nuovi sviluppi e le voci dal fronte. Senza dimenticare la politica italiana a poco meno di due settimane dalle elezioni che hanno portato alla vittoria di Giorgia Meloni. Come da tradizione, non mancheranno alcuni ospiti dal mondo dello spettacolo. Stasera toccherà ad Aldo Cazzullo, curatore ogni mercoledì di Una giornata particolare sempre su La7, e alla band Verdena. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Prosegue dunque la stagione 2022 di Propaganda Live. La puntata di stasera 7 ottobre vedrà il conduttore Diego Bianchi in un nuovo reportage sulla politica italiana. Zoro analizzerà infatti la situazione del Partito Democratico a seguito della disfatta elettorale, con il passo indietro di Enrico Letta e i nuovi nomi per la carica di segretario. In parallelo, ci sarà un focus sulle recenti votazioni in Brasile grazie alle testimonianze di alcuni cittadini sudamericani residenti in Italia. Archiviata la politica interna, Propaganda Live concederà ancora uno spazio alla guerra in Ucraina, raccontandone i nuovi sviluppi. Francesca Mannocchi, inviata del Tg La7, mostrerà la situazione in Donbass dopo i referendum per l’annessione alla Russia con tutte le reazioni della gente. Qui la paura non abbandona mai nessuno, soprattutto ora che la minaccia nucleare sembra farsi più insistente.

Reportage, racconti sul campo ma anche tanti ospiti in studio. Propaganda Live non abbandona il format tradizionale che l’ha resa celebre negli ultimi anni. Alla corte di Zoro ci sarà stasera anche Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, nonché autore del programma Una giornata particolare in onda ogni mercoledì. Con lui si discuterà di politica italiana in vista dell’imminente formazione del governo, ma anche di esteri e argomenti di stretta attualità. Non mancherà poi Andrea Pennacchi con un nuovo monologo. Largo anche alla musica, con l’arrivo in studio della rock band italiana Verdena, attualmente impegnata nel Volevo magia Tour. Presenti gli ospiti fissi della trasmissione, da Francesca Schianchi a Filippo Ceccarelli, fino a Paolo Celata e Constanze Reuscher.