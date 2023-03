Propaganda Live, stasera su La7 ospiti Valerio Aprea e Manuel Agnelli

Nuovo appuntamento con Propaganda Live. Stasera 10 marzo, alle 21.15 su La7, come ogni venerdì Diego Bianchi, in arte Zoro, guiderà una puntata che promette focus e analisi sui principali avvenimenti politici e culturali della settimana italiana e internazionale. L’obiettivo è fornire, con la consueta ironia che da anni caratterizza la trasmissione, un punto di vista alternativo agli italiani su ciò che li circonda. Si parlerà del recente Consiglio dei Ministri a Cutro e della manifestazione antifascista di Firenze di Cisl, Cgil e Uil. Ospiti della puntata saranno Valerio Aprea e Manuel Agnelli, che omaggerà il grande David Bowie. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente, dove è possibile trovare anche le scorse puntate.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 10 marzo 2023 su La7

L’episodio odierno di Propaganda Live partirà, come da tradizione per la stagione, da un reportage dello stesso conduttore Diego Bianchi. Per l’occasione Zoro sarà a Cutro, teatro della recente tragedia dei migranti, dove si è tenuto nei giorni scorsi un Consiglio dei Ministri. Tramite le loro parole si potrà conoscere ancora meglio la posizione del Governo e la risposta alle critiche dell’opposizione. A seguire, ci si sposterà a Firenze per raccontare la manifestazione antifascista indetta dai sindacati di Cgil, Cisl e Uil. In studio, con Zoro ci sarà l’attore Valerio Aprea, che esprimerà il suo punto di vista sulle vicende e dialogherà con il conduttore e i suoi opinionisti.

Immancabile anche lo spazio di Propaganda Live dedicato alla musica. In studio con Diego Bianchi ci sarà stasera 10 marzo Manuel Agnelli, rocker italiano e frontman degli Afterhours. L’artista, oltre a raccontare la sua carriera e i prossimi progetti, si focalizzerà su Lazarus, spettacolo teatrale di cui è protagonista. Si tratta dell’ultima opera che David Bowie ha scritto poco prima di morire. Suo vero e proprio testamento artistico ma soprattutto spirituale, si ispira al brano The Man Who Fell on Earth e racconta la storia infelice di un migrante interstellare bloccato sul nostro pianeta. La regia è opera di Valter Malosti, mentre Agnelli veste i panni del tormentato protagonista. In studio anche Makkox per un intermezzo satirico, Andrea Pennacchi con un nuovo monologo e la Social Top Ten per le news dal web. Immancabili gli opinionisti fissi Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi.